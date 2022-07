La Academia: Myriam Montemayor responde a las amenazas de Toñita

El pleito entre Toñita y Myriam Montemayor, ambas exconcursantes de "La Academia", parece no tener fin, pues no es la primera vez que "la Negra" demuestra que no tiene pelos en la lengua y tampoco miedo a las represalias, pues aseguró que la próxima vez que se encuentre con la cantante se la va a "madr…". ¿Qué opina Miriam?

“Que entienda lo mal que está y se vuelva a resetear”

La cantante Toñita fue interceptada por una serie de medios de comunicación para preguntarle, una vez más, por su "archienemiga", la primera ganadora de "La Academia", Myriam Montemayor, que entre tantos dimes y diretes ya no queda claro cuál fue la verdadera razón que motivó sus diferencias. Sin embargo, ambas artistas se han dado a la tarea de hacer pública su enemistad.

En esta ocasión, cuando le preguntaron si se sentaría a hablar con Myriam, "la Negra" –como la llaman sus amistades- expresó que era imposible, ya que aseguró que si se le dice algo, le entra por un oído y le sale por el otro. "Le vale queso. Si no le hice nada y aun así me atacó, imagínate si le reclamo o digo algo, me va a odiar toda la vida".

Además, dijo creer en el karma, el que cree que le llegará a Montemayor tarde o temprano. "A lo mejor tarda un poquito, pero de qué le pasa le pasa". Dijo también, que no es necesario encarar a la exacadémica para aclarar sus diferencias, pues si un día la llega a ver, no le cabe duda que se le irá a los golpes. "El día que la vea me la voy a madrear, eso es de ley", apuntó.

Luego de años de estar peleadas, Toñita reafirma la gravedad de acusar a una persona de algo que no hizo con el objetivo de ensuciar su imagen, acto que asegura que hizo Miram con ella. "Eso es ser una mala persona", expuso.

También reconoció que ya no debería de hablar de su excompañera, pues desde hace cuatro años comenzaron con este pleito que se ha convertido en mediático, "pero si la veo de frente no me voy a detener, lo siento mucho".

Toñita señaló que Myriam la conoce y si un día se encuentran sabe la forma en que llevará a fin los problemas entre ellas. Y, en cambio, descartó la posibilidad de solicitar una orden de restricción o respaldarse por la vía de lo legal: "Es pérdida de tiempo", por lo que consideró que lo que le falta a Montemayor es pasar la página, "que se analice, que entienda lo mal que está y se vuelva a resetear".

Ante estas declaraciones, Myriam ya reaccionó e indicó que lo que Toñita está haciendo actualmente es una campaña de acoso mediático y de violencia, por lo que no es un tema que pueda solucionarse a través de los medios de comunicación, sino de forma legal. "Cuando una persona te amenaza se trata en otras instancias, no en los medios".

De acuerdo con la intérprete de "Hasta el límite", todo lo que Toñita dice de ella es con el fin de llamar la atención y obtener el foco de atención, por eso invitó a la prensa a no darle voz a una situación en la que se incita a la violencia. "No le den foco y micrófono para que ataque a la gente que estamos trabajando, simplemente no es profesional y el apoyarlo, es ser parte de ello", expuso.

AC