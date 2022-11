Kunno arremetió contra la grafóloga Maryfer Centeno, a quien calificó como "una ridícula", luego de que ella señaló que el influencer mexicano invadió el espacio de David Guetta al intentar saludarlo de beso en la entrega de premios de Los 40 Music Awards, celebrados en Madrid, España.

"Ridícula, porque se hace de esas personas que leen el lenguaje corporal, cuando de seguro la vieja ni siquiera ha de saber leer", indicó el influencer en un video compartido en su cuenta de Facebook.

Respecto a los señalamientos que hizo Maryfer Centeno de que Kunno había invadido el espacio de David Guetta, éste recordó que en España la gente se saluda con doble beso en la mejilla.

"Créanme que si muchas otras personas lo saludaron antes, él ya ha de haber estado con esa mentalidad con que saluda a la gente de beso. Aquí hasta los hombres saludan de dos besos, las mujeres, todo mundo", agregó.

Sin embargo, criticó que como sus haters "no salen de su rancho, no conocen otras culturas".

MaryFer Centeno no dejó pasar la crítica y respondió a Kunno en un video que compartió en sus redes sociales.

"Está con la boquita abierta a punto de sacar la lengua, se llama 'boquita de serpiente' cuando estás a punto de sacar la lengua", inicia Maryfer el video.

Maryfer Centeno "le explicó" a Kunno que el lenguaje corporal no se lee, sino que se analiza y se describe. Y aprovechó para especificar porqué invadió el espacio de David Guetta.

"Este señor no quiso darte este besito, se quitó, de hecho vamos a verlo de nuevo para que tú tengas la razón de mi dicho. Cuando él se acerca ahí se acaba, en ningún momento se ve que le dé los dos besos", indicó.

Además añadió que los latinos por cultura son de personalidad cálida, mientras que a los europeos son más bien fríos.

Finalmente lamentó las descalificaciones que hizo Kunno en las que llamó ignorantes a las personas que no han viajado y no conocen otras culturas.

"Se comportó como un caballero": Kunno

Respecto a los usuarios de redes que aseguraron que David Guetta evitó saludar de beso a Kunno en la pasada entrega de premios Los 40 Music Awards.

"Pero no gente, la verdad que David Guetta súper buena onda, me saludó súper bien, súper a gusto. El hombre siempre se comportó como un caballero durante toda la premiación y hasta me subió a su Instagram", compartió Kunno en su cuenta de Facebook.

En un video que acompañó con la descripción "¿De qué habla la gente?", negó que David Guetta, el DJ francés al que entregó un premio durante la ceremonia haya tenido algún desplante hacia él.

El video del incómodo momento entre Kunno y el DJ quedó captado en video y se viralizó en redes sociales en días pasados.

MF