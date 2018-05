“Kiss Bang Love”, a un beso de enamorarse

Hoy por la noche en punto de las 22:00 horas, a través de la señal de E! Entertainment, se estrenará la segunda temporada del reality show “Kiss Bang Love”, bajo la conducción de la modelo y presentadora venezolana, Patricia Zavala, quien más que llevar las riendas del show, es una consejera de las 12 participantes que están en búsqueda del amor y donde el beso juega el papel primordial.

"Yo sigo creyendo en el amor, sigo creyendo en mis parejas, sigo pensando en que lo necesitamos en esta vida, y este es un experimento que pone a prueba la química".

La emisión se sigue grabando en la Ciudad de México y las participantes son originarias de distintos países, destaca Patricia en entrevista. El contexto primordial del show es que una mujer soltera se enfrenta cara a cara a ocho hombres solteros que están buscando conquistarla con un beso.

Todos están vendados de los ojos. Una vez que la mujer en cuestión se ha enfrentado a cada uno de los caballeros, ella seleccionará a cuatro, pasarán por separado a un cuarto privado donde finalmente se quitarán las vendas y se conocerán, de estos cuatro hombres, ella seleccionará a dos, con los cuales tendrá una cita y de ahí saldrá un ganador. Cada programa es la historia de una participante que quiere tener una relación sentimental.

“Yo venía de hacer entrevistas y alfombras rojas desde hace como seis años y todo era muy Hollywood, más distante porque básicamente eran charlas con celebridades. Pero en este momento, de verdad que me emociono muchísimo, compartir con gente normal, gente que está buscando amor y que está buscando enamorarse, es algo completamente distinto a cualquier otra cosa que había vivido en mi vida, literalmente… y es muy chévere”, dice Patricia.

Estreno Kiss Bang Love 2 #kissbanglove Todos los miércoles por CANAL E! Entertainment TV pic.twitter.com/B7mBBWjP6P — +Bono (@masbono) 7 de mayo de 2018

El difícil camino del amor

Tanto en la temporada pasada como en ésta que está por iniciar, en total hay 24 episodios, 24 chicas buscando el amor, 48 amigas acompañándolas y 192 pretendientes. En uno de los episodios de esta nueva temporada, una de las participantes es actriz y uno de los chicos con los que se besó y fue finalista, era su fan.

“Todas las personas que están ahí están con la idea de conseguir amor, han sentido que de alguna manera no han tenido suerte, y han decidido embarcarse en esta travesía precisamente para confiar en otro sistema. Yo sigo creyendo en el amor, sigo creyendo en mis parejas, sigo pensando en que lo necesitamos en esta vida, y este es un experimento que pone a prueba la química, porque al final del día me he dado cuenta que si no besas a la persona con la que estás, no la hay, no hay ese deseo, porque el beso dice mucho más, comunica más de lo que pensamos”.

Para el programa, le parece interesante a Patricia que sea la chica la que decida sobre buscar el amor, porque se trata de una perspectiva de libertad, de empoderamiento femenino. “Justo ahora vamos por las citas, es emocionante todo el drama de todo lo que ha sucedido, cada protagonista es una historia distinta”. Además, comparte Patricia que en la primera temporada no tomaba partido, sin embargo, ahora sí se da el chance.

“En esta temporada me he visto mucho más involucrada, antes me mantenía más al margen y no opinaba, ahora sí, ya agarré confianza al formato, además de que se trata de algo más real y más honesto. En el programa hay venezolanas, brasileñas, argentinas, colombianas, hay un participante también de Haití”. De igual manera todos son de distintas edades y con historias muy diferentes.

¿Cómo se elige a los participantes?

De acuerdo a la producción, el proceso se hace buscando hasta por “debajo de las piedras”. Se realiza un casting, un tema realmente importante. Se buscan a mujeres fuertes, bellas, extrovertidas, muy empoderadas y hombres de gran personalidad, también guapos, caballerosos que desde nuestra visión pueda conquistar a esta mujer.

Eso sí, se procura que los chicos, aunque bien parecidos, también tengan ese algo “extra” que los haga entrañables. El amor dependerá, eso sí, de la química que exista entre los participantes.