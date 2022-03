Kimberly Pleitez, logrando el éxito con "La hielera del olvido"

Como una de las crecientes estrellas del regional mexicano, Kimberly Pleitez, de raíces salvadoreñas y conocida como ‘La Guerrera’, ha logrado en poco tiempo conquistar al público con su carisma y su manera de interpretar temas con banda, norteño o mariachi, colocándose como una cantante que ha tomado por asalto las redes sociales donde logra altas cifras en cuanto a vistas y descargas y, como prueba, su más reciente sencillo, “La hielera del olvido”, se ha tornado todo un éxito en diferentes plataformas.

La cantante, que el año anterior lanzó un cover de “Leña De Pirul” que logró más de 700 mil reproducciones en su canal de Youtube y más de 1 millón de vistas en Tiktok tras su estreno, ha compartido escenario con artistas como Calibre 50, Diana Reyes o Julión Álvarez, entre otros; y ahora se siente “feliz, porque después de un tiempo se están viendo frutos de tanto trabajo, con videos y música, y ahora la gente me apoya y eso es un sueño por el que he luchado mucho y me siento muy bendecida por ello”.

Kimberly Pleitez: entrega en el escenario

Desde los 14 años en redes sociales, Pleitez comenta que ahí comenzó a cantar, “benditas redes que ahora son clave para que los artistas nos demos a conocer, brindan una oportunidad para llegar a más personas. Requiere tiempo y esfuerzo, claro; pienso en la gente que quizá piensa que esto se consigue de la noche a la mañana, pero hay mucho trabajo detrás”.

Lo que no se puede negar es el enorme impacto que la cantante ha tenido en plataformas digitales, algo que –piensa– puede deberse “a que ven la pasión con la que me entrego en el escenario, mis interpretaciones son reales, siento cada palabra y vivo cada canción”.

Con "La hielera del olvido", Kimberly Pleitez alcanza el éxito

Con todo, el año anterior Kimberly Pleitez sufrió el hackeo de sus redes y “tuve que empezar prácticamente desde cero; tenía algo programado ya y debimos posponerlo para retomar el apoyo que significan las redes, con estrategias como videos en vivo (lo que me ayudó bastante), y ya estamos listos para comenzar a promover el material inédito. Gracias a Dios, la gente cree en mí, me ha apoyado y estoy feliz”.

Lo anterior se percibe sin duda con el lanzamiento de “La hielera del olvido”, tema escrito por Juan José Rivera y lanzado apenas el 18 de febrero pasado, y asegura la intérprete que “yo ya tenía confianza en la canción, teníamos tiempo queriéndola lanzar y le tenía mucha fe; la verdad, estoy impresionada de cómo ha reaccionado el público y las vistas que ha logrado en YouTube con apenas unos días en el canal”.

¿Qué podemos escuchar en "La hielera del olvido"?

“La hielera del olvido”, nos refiere la cantante de regional mexicano, “es una canción de parranda pero que invita también a olvidar un mal amor; el tema es como mucho de lo que se oye con banda y artistas varones, pero ahora con una voz de mujer, y ha tenido una respuesta positiva, comentarios que me indican que ven mi esencia”.

Kimberly Pleitez: fuerza, perseverancia y motivación

La artista es consciente de que, como indica su apelativo, es vista como una ‘Guerrera’, y tras el hackeo sufrido “eso sirvió para reinventarme, diseñar estrategias nuevas, traer novedades a la mesa y ahora uso mi apellido, Pleitez, pero no dejo de ser sinónimo de fuerza, perseverancia y motivación, tanto para mujeres como varones. Y es muy bueno que me vean así con esa imagen positiva, de que se debe luchar por los sueños que se tienen”.

Por otra parte, Pleitez celebra también las alturas que ha logrado el regional mexicano, “se ha visto una evolución tremenda, incluso con la fusión entre regional y urbano; es increíble ahora tener oportunidad de colaborar con artistas con los que se puede lograr una fusión única, que puede ser aceptada por el público y así unir fuerzas, romper barreras con la música”.

¿Tendremos disco completo de Kimberly Pleitez para este año?

Pleitez destaca que “La hielera del olvido” es parte de una producción inédita que se lanzará este 2022, aunque anteriormente promovió covers de forma exclusiva; “este año piso con el pie derecho y se han abierto puertas; este nuevo tema es una llave para eso y, además, como mujer en el regional mexicano, se destaca que contendrá el disco canciones de mi autoría, marca una etapa para mí, como cantautora, por la que estoy feliz, porque deseaba mostrar eso a la gente, que canto mis propias letras, que escucho y tengo cosas qué decir”.

Finalmente, aclara la artista, esta nueva producción –inédita y grabada con banda– comienza con “La hielera del olvido” a lanzar, uno a uno, varios sencillos; “quizá unos cuatro, la idea es que podamos lanzar el disco completo antes de que termine el año”.

FS