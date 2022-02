Kim Kardashian: Este es el elogio que le hizo a “And just like that” de HBO Max

“Carrie Bradshaw”, “Miranda Hobbes” y “Charlotte York” han regresado a escena en el reboot de “Sex and the city”, “And just like that”; el proyecto de HBO Max cautivó a todos inmediatamente, incluso a quienes trabajan en el medio como lo es Kim Kardashian.

¿Qué dijo Kim Kardashian sobtre “And just like that”?

La celebridad y socialite de Hollywood manifestó en su cuenta de Instagram que es fan del proyecto publicando dos imágenes del episodio más reciente de la serie.

Durante la primera temporada, “Miranda Hobbes” (Cynthia Nixon) estuvo luciendo el cabello cano; sin embargo, en el capítulo del 3 de febrero regresó a su clásico tono pelirrojo, a los que Kim reaccionó positivamente.

Instagram/ KimKardashian

“¡Finalmente, me estoy poniendo al día con el episodio de la semana pasada; este programa me hace tan feliz! Y también estoy muy feliz de que ‘Miranda’ sea pelirroja otra vez”.

Sus elogios también llegaron a Sarah Jessica Parker, quien da vida a “Carrie Bradshaw”, personaje que en la penúltima escena del episodio final, lucio un vestido naranja asombroso, en conjunto con unos guantes rosas y un bolso con forma de la torre Eiffel en un puente parisino.

Instagram/ KimKardashian

“El ser humano más maravilloso y amable, Sarah Jessica Parker ¡Este espectáculo me hace tan feliz!”.

A pesar de que aún no se ha resuelto el dilema con su ex Kanye West, Kim Kardashian se tomó un respiro y aprovechó el tiempo para ponerse al día con la serie “And just like that” de HBO Max.

