Killer Mike recibirá premio Change Maker en los Billboard

El rapero ganador del Grammy y activista social-político Killer Mike será reconocido con el primer premio "Change Maker" (Agente de Cambio) en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música 2020.

NBC y dick clark productions anunciaron el galardón el lunes, dos días antes del espectáculo, que se transmitirá en vivo por NBC desde el Teatro Dolby a partir de las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT).

Killer Mike, nacido en Atlanta, se dio a conocer en el álbum de Outkast de 2000 "Stankonia" y más tarde ganó un Grammy con el dúo por el éxito "The Whole World". También es miembro del dúo de hip hop Run the Jewels, que lanzó su cuarto álbum en junio.

Pero Killer Mike ha hecho ruido fuera de la música. Se ha pronunciado sobre la brutalidad policial, la injusticia en las comunidades negras y las relaciones de raza. El año pasado presentó "Trigger Warning with Killer Mike", una serie documental de Netflix sobre asuntos que afectan a la comunidad negra.

El premio Change Maker de Billboard será presentado por la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms desde el American Panoramic Experience Museum en Atlanta.

Kelly Clarkson será la anfitriona de la gala, que incluirá actuaciones de Alicia Keys, Bad Bunny, BTS, Sia, Kane Brown, Luke Combs, Doja Cat, En Vogue, Khalid, Swae Lee, Demi Lovato, SAINt JHN y el principal nominado, Post Malone. Debido a la pandemia de coronavirus, algunas serán pregrabadas y otras en vivo.

