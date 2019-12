Kevin Spacey reaparece en redes con mensaje navideño

El actor estadounidense Kevin Spacey, cuyos cargos de agresión sexual fueron desestimados en octubre pasado, publicó un video en la víspera de Navidad.

"He hecho algunos cambios en mi vida y quiero invitarlos a que se unan a mí”

"Realmente no pensaste que iba a perder la oportunidad de desearte una feliz Navidad, ¿verdad?", dijo la ex estrella de “House of Cards”, quien estaba sentado al lado de una chimenea.

Tras un año sin publicaciones en sus redes sociales, el actor compartió el video de este año en el que se le ve con mejor ánimo: "Ha sido un gran año y estoy agradecido de tener mi salud de vuelta".

"He hecho algunos cambios en mi vida y quiero invitarlos a que se unan a mí. Mientras caminamos hacia el 2020 quiero emitir mi voto para más cosas buenas para el mundo", indicó.

El actor señaló que "la próxima vez que alguien haga algo que no te gusta, puedes atacar. Pero también puedes contener tu fuego y hacer lo inesperado. Puedes ... matarlo con amabilidad".

De 2013 a 2017, el intérprete protagonizó la serie "House of cards", en la que dio vida a "Frank Underwood", hasta su despido por acusaciones de agresión sexual en 2017.

La salida de Spacey ocurrió porque la plataforma que produjo el programa decidió finalizar cualquier tipo de relación que la vinculara con él y su comportamiento.

Los dos casos penales de presunta agresión sexual contra el actor fueron retirados a principios de este año, incluido el caso en Nantucket, en Cape Cod, Massachusetts, sobre "la falta de disponibilidad del testigo denunciante".

Mientras que la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles también abandonó un caso de agresión sexual después de la muerte del acusador.

AC