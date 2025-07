La influencer Kenmer Kenia generó gran conmoción en plataformas digitales luego de que circulara la noticia de su supuesta muerte. Aunque numerosos usuarios de TikTok reaccionaron con sorpresa y tristeza ante el anuncio, otros mostraron escepticismo y pusieron en duda la autenticidad de la información.

La noticia comenzó a difundirse en TikTok, red social en la que la creadora de contenido cuenta con más de 1 millón 800 mil seguidores. En una imagen difundida ampliamente se podía leer:

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Kenmer Kenia por complicaciones de salud. Nuestras condolencias a su familia, seguidores y amigos”.

Según la publicación, la causa habría sido consecuencia de problemas derivados de una cirugía bariátrica.

Las reacciones no se hicieron esperar. En los comentarios, sus seguidores compartieron mensajes de pesar y enviaron palabras de aliento a sus seres queridos. Sin embargo, también surgieron sospechas y teorías que cuestionaban la veracidad del supuesto fallecimiento.

Poco después, Kenmer Kenia reapareció públicamente a través de una transmisión en vivo en TikTok para negar la noticia. En el video, explicó que desconocía el origen del anuncio y que podría haberse tratado de un hackeo. Asimismo, ofreció disculpas a sus seguidores por el impacto emocional causado.

"No sé qué ocurrió, no sé si me hackearon. Perdón, perdónenme por lo que pasó. Vi muchos videos de nenucas llorando, estoy en shock, no sé qué pasó", declaró visiblemente afectada. También compartió que su familia se alarmó mucho, especialmente su padre, quien se encuentra delicado de salud: “Estoy muy enojada. Tengo mil llamadas de mi papá, mi papá es diabético”.

La influencer concluyó con un mensaje breve para tranquilizar a sus fans: “Estoy bien, neta perdón si se asustaron como yo”. A raíz de su aparición, los comentarios en redes sociales no cesaron, desde los que expresaban alivio hasta los que dudaban de la versión presentada: “Ojalá poder llorar sin una sola lágrima como ella”, “Ay, ya resucitó”, y “Todas sabemos que fue ella y como se le salió de las manos, prefirió salir ella a decir que nos iba a contar todo”.

El incidente dejó múltiples interrogantes entre sus seguidores, mientras Kenmer intenta recuperar la normalidad tras una confusa situación que la mantuvo en el centro de la polémica.

