El mundo del misterio y lo paranormal se encuentra de luto tras la repentina muerte de Dan Rivera, cuidador oficial de la famosa muñeca Annabelle, quien perdió la vida mientras participaba en la gira "Devils on the Run", un evento itinerante dedicado a fenómenos sobrenaturales.

El deceso ocurrió el pasado domingo 13 de julio, durante una parada de la gira en Gettysburg, Pensilvania, una ciudad reconocida por su carga histórica y por ser uno de los lugares más vinculados a lo paranormal en Estados Unidos. Rivera fue hallado sin vida en la habitación de su hotel. Aunque recibió maniobras de reanimación de emergencia, no se logró salvarle la vida. La causa oficial de su fallecimiento aún no ha sido revelada y se esperan los resultados de la autopsia en las próximas semanas.

Un legado vinculado al misterio

Dan Rivera, originario de Connecticut y de 54 años, era un miembro activo de la New England Society for Psychic Research (NESPR), organización fundada por los célebres investigadores Ed y Lorraine Warren. Rivera trabajó durante años bajo la tutela directa de Lorraine Warren y fue uno de los rostros más visibles en las exposiciones públicas del museo de objetos embrujados de la familia, que incluye a la infame muñeca Annabelle.

Durante sus presentaciones, Rivera relataba con detalle las historias detrás de cada artefacto, especialmente sobre Annabelle, que inspiró una de las sagas cinematográficas más populares del cine de terror moderno. Su estilo cercano, su compromiso con la divulgación responsable del fenómeno paranormal y su pasión por mantener viva la memoria de los Warren lo convirtieron en un referente dentro del ámbito esotérico.

ESPECIAL

A través de un comunicado oficial, la NESPR lamentó profundamente la pérdida de uno de sus miembros más queridos:

“Dan creía verdaderamente en compartir sus experiencias y educar sobre lo paranormal. Su amabilidad y pasión impactaron a todos quienes lo conocieron.”

Las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencia por parte de seguidores del trabajo de Rivera y figuras del mundo del misterio, quienes destacaron su entrega y profesionalismo. La noticia ha provocado también numerosas especulaciones entre creyentes del ocultismo debido a la cercanía del investigador con uno de los objetos más temidos del universo sobrenatural moderno.

¿Qué pasará con la gira y con Annabelle?

El tour “Devils on the Run”, en el que se exhibía de forma excepcional a Annabelle fuera del museo Warren, había generado gran expectativa entre los entusiastas de lo paranormal. Hasta ahora, los organizadores no han confirmado si el recorrido continuará tras el fallecimiento de Rivera, quien fungía como su principal expositor y custodio.

BB