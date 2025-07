Thannia Patriccia Taylor es Day Trader especializada en acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y propietaria del sitio web www.justagoddess.com, oriunda de Guadalajara, Jalisco, quien ha pasado los últimos siete años viviendo en el extranjero. Su ahora esposo, Geoffrey, se desempeña como vicepresidente de USI Insurance Services en Las Vegas, Nevada, donde asesora a empresas comerciales globales sobre la estrategia de gestión de riesgos. Originario de Londres, Inglaterra, Geoffrey ha llamado hogar a los Estados Unidos durante la última década.

Helen Simmons, Dulce, Tania Patricia, Ariana y Marisol Cruz Ortega. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 18 de julio 2025

Juntos, Thannia y Geoffrey eligieron esta hermosa ciudad para su boda, acompañados por los padres de la novia, Atanasio Cruz y Olivia de Cruz, sus hermanas, sobrinos y amigos más cercanos. El novio es hijo del difunto Robert Hyde Colebrooke Taylor y Myrtle Cynthia Taylor, quien, a los 99 años, no pudo asistir.

Thannia Patriccia Taylor y Geoffrey Charles Colebrooke Taylor. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

El maquillaje de la ahora señora Taylor estuvo a cargo del artista Pepe Gutiérrez dueño del imperio de maquillaje y peinado “Pepe Gutiérrez Studio”, quien creó una propuesta atrevida y hermosa para la novia.

Pepe Gutiérrez y Thannia Patriccia Taylor. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 18 de julio 2025

Thannia Patriccia Taylor. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 18 de julio 2025

Los invitados fueron tratados con champagne, caviar beluga y tablas de quesos europeos. El plato principal incluía salmón supremo relleno de queso crema, espinacas y nueces tostadas, terminado con una salsa de trufa negra servido junto con un delicado timbale de verduras y patatas fondant. El postre, un pastel de bodas de vainilla en forma de corazón con merengue italiano, deleitó a todos.

GENTE BIEN JALISCO / Revista del 18 de julio 2025

La atmósfera se hizo aún más encantadora por el jalisciense pianista concertista Emmanuel García Lara, cuyas interpretaciones de Mozart, Beethoven y otros clásicos atemporales, así como las canciones de boda de la pareja From This Moment y Undeneath your Clothes, agregaron un toque musical y elegante a la celebración.

GENTE BIEN JALISCO / Revista del 18 de julio 2025

Después de las festividades, los recién casados se embarcarán en una mágica luna de miel de tres meses por Europa, recorriendo las Islas Británicas y visitando Austria, Hungría, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Suiza, Grecia, Portugal, España, Suecia, Noruega y Finlandia.

Helen Simmons, Geoffrey Charles Colebrooke Taylor e Ian Curry. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Boda de Thannia Patriccia Taylor y Geoffrey Charles Colebrooke Taylor. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

