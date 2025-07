Este jueves, el camping de Tomorrowland abrió sus puertas para acoger a cientos de personas llegadas de todas partes del mundo para asistir al famoso festival de música electrónica, luego de la destrucción completa de su escenario principal tras un incendio el día de ayer. Hasta ahora, los organizadores no han comunicado los nuevos detalles del evento, cuya inauguración se tiene prevista para mañana.

"Las puertas de DreamVille (camping) se abrieron para dar la bienvenida a todos los visitantes" , anunciaron los organizadores en la página web del festival, que mantiene "todas las actividades" programadas hoy en Bruselas y Amberes.

Los organizadores añadieron que pasaron la noche "trabajando en posibles soluciones para el escenario principal" y remarcaron que "ninguna otra parte del recinto, escenario o área del festival se vio afectada" por el incendio.

Anoche, tras el incendio que devastó el escenario principal, los organizadores de Tomorrowland se mostraron optimistas y mostraron su intención de seguir adelante con la edición de 2025 "sin escenario principal", pero esperaban "ofrecer algo más", declaró la portavoz del festival, Debby Wilmsen.

Pero esta mañana, Wilmsen se mostró más cautelosa y, en declaraciones a emisora VRT, declaró que "la única certeza que tenemos es la apertura del camping", aunque los organizadores no pierden la esperanza y enfatizan que la decisión final recaerá en el departamento de bomberos. "Emocionalmente, sería un desastre si el festival no pudiera celebrarse", añadió la portavoz.

Miles de personas de todo el mundo han adquirido entradas para este festival de renombre internacional, que tiene intactos otros quince escenarios, y los primeros vuelos fletados para el transporte de asistentes aterrizaron ayer en Bélgica, según la prensa local.

Impulsado por fuertes vientos, el incendio en el escenario principal se propagó rápidamente y destruyó todo en la enorme estructura, cuya construcción tardó más de cincuenta días.

Aún se desconoce la causa, pero según varios medios, poco antes se habían escuchado fuegos artificiales, y algunas fuentes sugieren un incidente relacionado con las pruebas de los cañones utilizados para lanzar estos artefactos pirotécnicos.

La Fiscalía de Amberes solicitó anoche al juez de instrucción que investigara el incendio para determinar la causa exacta.

Este año, el festival publicitó una nueva ambientación simulando un mundo onírico de hielo en sus 16 escenarios por los que está anunciado que pasen, según la programación, Martin Garrix, considerado una de las mayores estrellas de la música dance; Solomun, también conocido como el rey de la 'afterparty', o el archiconocido David Guetta, entre otros muchos artistas de una larga lista.

Tomorrowland se celebra anualmente en Boom, en múltiples escenarios con decoraciones que simulan un mundo de magia y fantasía, y recibe a más de 400 mil personas en cada una de sus ediciones.

Cada año, todas sus entradas se agotan antes incluso de anunciar el cartel, con precios que van desde 310 euros hasta 535 euros, y eso sin contar el camping ni el avión.

Creado en 2005 por los hermanos Beers, quienes aún son los únicos dueños de su proyecto a través de su empresa We Are One World, Tomorrowland creó el concepto de festival como una "experiencia total" con la máxima comodidad.

En 2017 sucedió un suceso similar al de este miércoles cuando se incendió el escenario principal de Tomorrowland en Barcelona y tuvieron que ser evacuadas más de 20 mil personas.

