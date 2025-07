Horóscopo Negro para HOY 17 de julio; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Tu cuerpo, tu alma, tu cabeza, te están pidiendo algo nuevo. Te piden aprender, vivir, romper la rutina, crecer. Pero estás como esperando una señal divina que te diga el qué, el cómo y el cuándo. Eres tú el que tiene que parar un momento y decidir qué te apetece hacer con tu vida en los próximos meses. Tu cabeza necesita nutrirse de cosas nuevas, y tú también

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Escorpio, elige tus batallas con cabeza. No todo el mundo merece tu energía ni tu respuesta. Si te enciendes, que sea por algo que realmente valga la pena. Feliz semana. Escorpio, elige tus batallas con cabeza.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Lo más importante esta semana: vigila tu energía. Estás gastándola en sitios donde ya no te aporta nada. Sobre todo en lo laboral. Sabes que no puedes mandarlo todo a la mierda (aunque a veces lo sueñes), pero sí puedes poner límites, exigir respeto, dejar de cargar con tareas que no te corresponden o de estar salvando culos que no son el tuyo.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Capri, esta semana no tienes que tener todo bajo control .Saca lo que llevas dentro, porque solo así vas a dejar espacio para todo lo nuevo y brutal que te está esperando; tienes que reírte más y preocuparte menos. Recordar que cuando tú quieres, nadie te para. Ni siquiera Mercurio retrógrado.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Esta semana toca volver a poner los pies en la tierra en todos los sentidos, aterrizar de nuevo y organizar un poco tus sentimientos, tus planes, tu cabeza, absolutamente todo. Aunque no seas muy fan de la organización, toca hacerlo para sobrevivir, para poder avanzar como a ti te gusta.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

No te regales más sufrimiento del necesario. No te hagas la víctima si ya has sobrevivido a la tormenta. Y recuerda: renacer a veces empieza por cambiarte de look y decir cuatro verdades con una sonrisa en la cara. Feliz semana, pececito.

Con información del Horóscopo Negro

AO