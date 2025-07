Horóscopo Negro para HOY 17 de julio; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

En el amor, estás entrando (por fin) en una etapa más sana, más tranquila, más madura. No es que el drama haya desaparecido por completo, pero al menos no te está robando la paz mental. Sigue trabajando en eso. A veces lo sano aburre, sí, pero también te da estabilidad, y eso empieza a gustarte más de lo que imaginabas. Feliz semana.

TAURO (21 abril-20 mayo).

En el amor, Tauro, esta semana va a ser de ojos bien abiertos. Vas a ver algo, vivir algo o escuchar algo que te va a despertar de golpe. Y ahí ya no habrá vuelta atrás. No te quedes esperando el “momento perfecto”, porque el momento perfecto no existe. El momento es ahora. O aceptas todo lo que viene con esa persona, lo bueno y lo malo, o decides que ya no estás para medias tintas ni para amores que duelen más de lo que suman. Sí, es difícil soltar, pero es mucho peor quedarse atado a lo que ya no vibra contigo.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

En el amor… ay Géminis. Estás viendo lo que antes no querías ver. Estás entendiendo que el amor no es lo que creías que era, que también tiene que ver con estabilidad, con decisiones reales, con mirar hacia el mismo sitio. Estás abriendo los ojos a verdades incómodas, y aunque duela, es lo que necesitas para crecer y no repetir patrones. Así que no te quedes ahí esperando a que alguien elija por ti. Toma las riendas. Ya sea para decir adiós o para apostar por algo real… hazlo. No te escondas en las excusas

CÁNCER (22 junio-22 julio).

Ojo con los gastos inesperados. Mercurio viene con ganas de vaciarte la cartera si no espabilas. Nada de compras por ansiedad, nada de “me lo merezco” si es tu cuarto pedido en dos días. Porque puede que en las próximas semanas tengas que hacer un desembolso serio, y vas a agradecer no haberte fundido el dinero en tonterías. Feliz semana, Cáncer

LEO (23 julio-22 agosto).

Esta semana has crecido, has evolucionado y has aprendido. No eres el mismo de entonces. Y si vuelves a mirar atrás, que sea para ver lo lejos que has llegado, no para tropezar con la misma piedra de siempre. Leo, esta semana es el preludio, la calma antes de que empiece tu temporada, tu reinado, tu legado.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

En lo laboral… ay, mi Virgo, no vamos a andarnos con tonterías: estás en modo crisis existencial al máximo. Te hundido en un mar de dudas: ¿me quedo? ¿me voy? ¿mando todo a la mierda y me hago mochilero/a en? Mira, estar aquí donde estar va a ayudarte a ver qué es lo que realmente quieres. Para que lo bueno llegue, necesitas desconectar y pensar.

Con información del Horóscopo Negro

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO