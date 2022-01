Kenia Os va con todo en la música

La creadora de contenido de 22 años, Kenia Os está cumpliendo un sueño al redondear su proyecto musical como solista, no solo es una experta empresaria en el mundo de la belleza, o una influencer que lo que dice o hace repercute en millones de personas, tiene ganas de comerse el mundo y lo está logrando.

Recientemente lanzó su sencillo “La noche”, como preámbulo de lo que será su próximo álbum de estudio con Sony Music.

Adelanta que serán en 10 y 15 temas los que se incluirán donde obviamente habrá espacio para colaboraciones, así lo cuenta en entrevista para EL INFORMADOR. “La noche” es un single con sonido dance que hacen referencia a la música disco en cuanto al ritmo de la melodía y la parte visual de la canción.

“Esta canción la hice hace como seis meses, quería hacer algo diferente porque ya tenía mucha música segura”, expresa en el sentido de que eran temas por los que ya no tenía que preocuparse, pero quería arriesgarse a hacer algo distinto, “trabajé con un actitud de… equipo, vamos a crear algo diferente, y salió ‘La noche’”, comparte que cuando terminaron la pieza, tanto ella como su equipo coincidieron en que era una canción que los ponía de buenas y los invitaba a bailar, por lo que decidieron lanzarla como sencillo.

Kenia además es una artista que se preocupa mucho por la calidad que presenta en sus proyectos, resalta que la clave es también reunirse con la gente adecuada que sume a su propuesta. “Siempre me preocupo por entregar algo de calidad, pero todo el proceso, por ejemplo, de cuando ya ves el video, pues no es solo mío, entran mi equipo y los productores, hay mucha gente detrás de cada cosa que hacemos, yo me llevo el crédito porque soy la artista, pero hay mucha gente trabajando en cada uno de mis proyectos, en el maquillaje, la música, la producción y el equipo de marketing, y es súper bonito porque todos nos llevamos bien”.

Al ser artista y empresaria, Kenia se diversifica en varias facetas, resalta que lo que le ha permito tener éxito en todo es la disciplina, obviamente necesita del apoyo de su equipo de trabajo para cumplir con todas las tareas, pero lo logra a partir de ser dedicada dándole su tiempo y espacio a cada cosa. Además, también le ha ayudado tomar terapia, confiesa que la salud mental es esencial en el trabajo para que todo tome su cauce. “Todo el mundo debería tomar terapia, es fundamental para tu paz mental”.

Pero también hay otro aspecto importante para que todo marche bien, y esa es la madurez, los años de experiencia en el entretenimiento le han permitido tomar mejores decisiones. “Siempre he pensado que la madurez no viene de la edad, viene de las experiencias que vas teniendo y de las cosas que vives tanto positivos, como negativas. Yo desde muy chiquita me puse a trabajar y creo que la experiencia y estas situaciones de mi vida son las que me llevan a la madurez”.

Este mes está la propuesta de trabajar con la rapera Snow Tha Product, “es una canción muy cool que hice junto a mi compositor y mi productor, se la envíe a ella y al día siguiente me mandó su parte. La canción está increíble, tiene una vibra muy cool, ya quiero que la escuchen. En esta propuesta que tengo para este 2022, hay mucha música, de todo un poquito, me inspiré mucho en artistas y sonidos que sigo, pero manteniendo mi estilo, hay mucho pop, con toques de rock… ya que lo escuchen sabrán, porque ni yo misma sé cómo describirlo de lo completo que está”.

Avanza su proyecto de belleza

Mientras tanto, Kenia seguirá puliendo su sonido y el mensaje que quiere proyectar, para que cuando alguien escuche un tema de ella, inmediatamente la identifiquen y sepan de quién se trata. Finalmente sobre el universo del “beauty” donde está inmersa, recientemente lanzó su nueva línea de gloss y en menos de siete horas se agotó todo el stock, pero seguirá dándole más sorpresas a sus seguidores, es de si interés también lanzar una línea de “skincare”, pero sabe que es un proceso que toma su tiempo porque ahí entra la cosmetología sobre todo por el tema del cuidado de la piel, pues como lo refrenda, para ella lo más importante es la calidad.

MQ