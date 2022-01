Alex Lago, un villano muy “Rebelde”

Emocionado por las expectativas que marca la nueva versión de la trama juvenil “Rebelde”, bajo la producción exclusiva de Netflix para México, el actor Alex Lago, quien forma parte del renovado elenco, revela en entrevista para EL INFORMADOR algunos de los detalles que darán una identidad única a esta nueva historia, que si bien retomará elementos que marcaron el éxito de la propuesta encabezada en el año 2004 por el productor Pedro Damián para Televisa, también adelanta que las sorpresas estarán a la orden en cada capítulo de su temporada inicial.

Será este 5 de enero cuando el nuevo “Rebelde” se sume al catálogo de Netflix llegando a más de 190 países, factor que Alex Lago considera un honor en su trayectoria actoral que lo ha llevado a producciones como “El quinto mandamiento” y “Sr. Ávila”, por lo que ahora dar vida a “Kuri” es un desafío que toma con responsabilidad al saber el impacto y legado que el concepto de esta historia tiene en la cultura pop de América Latina.

“Desde el principio que leí el personaje de ‘Kuri’ me fascinó, porque es muy diferente a mí y siempre es padre tener estos retos.

La serie es una nueva historia, pero es algo con lo que crecimos todos, el ‘Rebelde’ original creo que está súper marcado por esta generación que fue con Dulce María, Anahí y demás -con Alfonso Herrera, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez-, porque en las fiestas seguimos cantando las canciones, estoy muy feliz de estar en este proyecto”.

Destacando el gran nivel de producción que Netflix ha desarrollado para recrear los pasillos de la mítica escuela “Elite Way School” (EWS), Alex Lago explica el desempeño que tendrá “Kuri”, un personaje complejo en su temple que tendrá la misión de poner sobre la mesa temáticas que exploran las inquietudes, sueños y problemas de los jóvenes entorno a la identidad y la amistad, compartiendo el protagonismo junto a Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo y Franco Masini, por ejemplo.

“Sí creo que logramos tocar muchos temas importantes de la realidad que estamos viviendo, que estamos en un momento de cambio, de ser más abiertos a todas las cosas. Sé que en esta generación estamos viviendo un proceso que muchas veces es difícil. En esta serie vamos a tocar con mucho respeto, amor y apertura, todos los cambios que estamos viviendo en la actualidad, para que toda la gente se sienta identificada”.

A corazón abierto

Alex Lago puntualiza que las diferencias entre él y su personaje “Kuri” son abismales, pues este nuevo rol lo desafía a interpretar a una persona con bastantes inseguridades y complejos para establecer relaciones, sin embargo, resalta haber disfrutado a un personaje con estas características que por sí solo llevará mucha reflexión al público.

“Yo siento que -‘Kuri’- no logra relacionarse con la gente, no sabe cómo tener una buena relación, además tiene problemas de agresividad, a eso le sumamos que viene de una familia de papá con dinero, como que tiene ese sentimiento de que es superior a los demás. Seguro me verán haciendo travesuras, haciendo maldades a la nueva generación de los rebeldes, para que me odien un poquito”, comenta con humor Alex Lago al expresar que interpretar a personalidades con un toque de villanía es uno de sus desafíos predilectos para explorar más a profundidad sus capacidades interpretativas.

“Yo soy una persona que siempre intenta estar del lado de la paz, no soy una persona agresiva, no me gusta tener confrontaciones físicas y mucho menos hacer comentarios o señalar a las personas por cosas. El reto de interpretar a ‘Kuri’ estar en encontrar la lógica de su pensamiento, no juzgarlo, sino entenderlo, saber por qué tiene esos pensamientos, porque tiende a hacer sus comentarios, bromas”.

Lo que viene

Mientras Netflix presenta poco a poco más sorpresas que darán una nueva identidad y rostro a “Rebelde”, Alex Lago se alista para el estreno de esta nueva trama, a la par de estar a la expectativa del lanzamiento de la segunda temporada de comedia de “¿Cómo sobrevivir soltero?” (Con Sebastián Zurita y Emiliano Zurita), de Amazon Prime Video (aún sin fecha de estreno) y en la recta final de detalles para un nuevo proyecto de la mano de HBO Max en formato de serie visualizado a partir de este año.

MQ