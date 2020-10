Kazajistán se reconcilia con Borat y adopta cita célebre como slogan turístico

El veto a “Borat” en Kazajistán ha llegado oficialmente a su fin gracias a la creatividad con la que el departamento de turismo del país asiático ha afrontado la crisis por la pandemia del coronavirus para impulsar esta actividad con una frase emblemática del personaje.

Aunque son muchos los personajes del cine y televisión que trascienden la pantalla con un toque polémico, son pocos de quienes se puede decir que corren con la buena fortuna de dar vuelta a la moneda para terminar convertidos en impulsores de ideas o iniciativas que permiten sacar el máximo provecho en una época de división y embates socioculturales. Sacha Baron Cohen es el más reciente ejemplo.

El actor anteriormente se había visto envuelto en la censura por parte de las autoridades de Kazajistán tras el debut del personaje Borat Sagdiyev y la manera en que retrató a este país en la pantalla en 2006, cuando la primera entrega llegó a las salas de cine y este país prohibió su exhibición y amenazó con proceder legalmente contra Baron Cohen. Era de esperarse, entonces, que tras revelarse el tráiler de “Borat, siguiente película documental” en septiembre pasado este pleito reviviera, pero para sorpresa de muchos, la reacción fue opuesta, según informa The New York Times.

De acuerdo con lo publicado por el medio estadounidense, cuando el proyecto secreto protagonizado por el torpe reportero vio la luz en Amazon Prime, la intención de las autoridades era dejar pasar la situación y no caer en reacciones inadecuadas, sin embargo, la estrategia adoptada por el departamento de turismo de Kazajistán llegó gracias a Dennis Keen, un guía de turistas norteamericano que tras pasar un tiempo en este país y enamorarse de él, sugirió ir por otro camino.

Fue así como “Very Nice!” se convirtió en el remate de la actual campaña para la reactivación turística en Kazajistán, la cual muestra diversos aspectos del país y que a decir del encargado de Turismo de Kazajistán, Kairat Sadvakassov, es más necesaria que nunca para impulsar la actividad en medio de una crisis como la del coronavirus, dejando de lado aquel episodio de veto al actor:

“En tiempos de Covid, en que el gasto en turismo se encuentra en pausa, ha sido bueno que el país sea mencionado en la prensa”, expresó a la vez que reconoció que pese a no ser de una manera como le gustaría, definitivamente estarían dispuestos a que el mismo Sacha Baron Cohen sea parte de la campaña e incluso, filmar una película ahí.

El protagonista también ha reiterado su admiración por el país del cual hace mofa e hizo llegar un mensaje en el que reconoce que la versión ficticia de Kazajistán no es para nada como en la realidad, considerándolo digno de orgullo para su sociedad.

Haciendo la polémica en EU grande otra vez

Tras el estreno de “Borat, siguiente película documental” uno de los protagonistas involuntarios alzó la voz en Twitter para expresar su opinión con relación a su polémica aparición en el filme, Rudy Giuliani:

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment.



At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar.