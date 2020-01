Kate del Castillo intenta que Smith y Lawrence hablen español

Las actrices mexicanas Kate del Castillo y Paola Núñez compartieron un video en el que intentan que los protagonistas de la película "Bad boys for life", Will Smith y Martin Lawrence, hablen español para promocionar la tercera entrega de la saga.

Kate del Castillo, quien subió el video a sus redes sociales, y Paola Núñez afirman que se sienten "orgullosas de pertenecer a esta increíble franquicia", un mensaje que dicen en español, mientras Lawrence, afirma sorprendido que no sabe nada de español.

Para tranquilizar a su compañero, Will Smith le comenta que no se preocupe, que solo tiene que leer el telepronther. Sin embargo, cuando intentan leer "gracias a dos reinas", no pueden pronunciar de ninguna forma la R.

A pesar de las clases exprés de las dos actrices mexicanas, que forman parte del elenco de la película, que se estrena el 17 de enero, terminan sonando, dice Del Castillo, "como taladros viejos". Finalmente, olvidan lo de dos reinas y simplemente dicen "hola".

Bad boys for life llega a las salas tras más de 15 años del estreno de la segunda parte en 2003. La nueva cinta del par de policías "Mike" y "Markus", se desarrolla en Miami donde intentan atrapar al asesino "Armando Armas", jefe de un cartel de droga. El elenco se complementa con Jacon Spicio, Vanessa Hudgens, y Charles Melton.

