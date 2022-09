Una nueva propuesta de “dramedy” está por llegar a la plataforma HBO Max de la mano de Kate del Castillo, quien junto a Sylvia Sáenz, Roselyn Sánchez y Jeimy Osorio, protagoniza “Armas de Mujer”, serie impulsada por Telemundo y Peacock. El estreno está programado para el 29 de septiembre.

La trama presenta la historia de cuatro mujeres que deberán unir fuerzas y aceptar sus diferencias para hacer frente a un peligroso grupo criminal que las acecha en Miami.

“Ya pasó más de un año de que filmamos y estamos emocionados, porque es algo nuevo para nosotros, cada proyecto que hacemos como actrices siempre será un nuevo bebé. Para mí esto es muy importante, es un género muy divertido al que no estamos acostumbrados. Es un riesgo enorme que tomó tanto Telemundo, Peacock y HBO Max, estamos con muchas ganas de verlo”, destaca Kate, en entrevista con EL INFORMADOR.

Teniendo en la dirección a Enrique Begné, la historia creada por José Luis Acosta promete llevar a la pantalla una trama en donde la acción es uno de los elementos que dan forma a la esencia narrativa de “Armas de Mujer”, en donde sus protagonistas “Ángela”, “Esme”, “Sofía” y “Viri”, al ver cómo su glamuroso estilo de vida se trunca cuando sus mafiosos esposos son detenidos por la policía, sorpresivamente toman las riendas del negocio, sin imaginar que les implicará involucrarse en lo más profundo del narcotráfico.

“Al final del día son mujeres muy distintas, con necesidades muy distintas. Lo que a estas mujeres les faltaba tener, de la una a la otra, era empatía, nos hace mucha falta en general en la vida, a la humanidad entera. De una forma es dejar de juzgarnos los unos a los otros, es un poco la dinámica de estas mujeres posterior a la situación que hace que, eventualmente, tengan que unir fuerzas”, indica a esta casa editorial Sylvia Sáenz, quien en el rol de la perfeccionista “Viri”, siempre está preocupada por tener la aceptación de los demás.



Bomba de emociones

Kate del Castillo da vida a “Ángela”, y explica que “Armas de Mujer” tiene un gran abanico temático para mostrar al espectador, partiendo de las personalidades que cada una de las protagonistas tiene, desde aquellas madres de familia que harán lo posible para proteger a sus hijos de la violencia que se viene, hasta de aquellas mujeres que lucharán por salvaguardar su patrimonio y seguir cumpliendo sus sueños.

“‘Ángela’ me encanta, porque quiere tener la mente clara, pero se la pasa empastillada, es una mujer que es un poco distraía, le pasan cosas por su rollo, es muy divertida. Cada una de estas mujeres empieza a encontrar su propósito dentro de la serie y ‘Ángela’ es capaz de hacer lo que sea para proteger a su hija, porque las mujeres nunca nos quedamos de brazos cruzados”.

Kate puntualiza que si algo marcará el tono en “Armas de Mujer” es la evolución de sus personajes, pues aunque el narcotráfico solo se utiliza como un contexto narrativo, resalta cómo cada protagonista enfrenta desafíos morales, éticos, sociales y culturales para cuestionarse su papel como mujer y si realmente hacen lo que hacen por una superación personal o por estar al servicio de sus maridos.

“Leí los primeros capítulos hace años cuando recién se me acercaron para hacer esto, era otra cosa completamente diferente, con la misma esencia, pero también cuando estábamos filmando van cambiando cosas. Tuvimos al director Enrique Begné, quien es una maravilla, que conoce muy bien el género. No necesariamente improvisamos, porque hubo mucho trabajo previo para llegar a esos guiones, pero no nos cerramos, nos dio chance de ver qué es lo que mejor le quedaba a cada escena”.

Acción en tacones

Kate del Castillo, Sylvia Sáenz, Roselyn Sánchez y Jeimy Osorio puntualizan que si bien “Armas de Mujer” apuesta por el thriller policíaco y la acción en todo su esplendor, la historia tiene una frescura especial a través de la comedia que acompaña cada decisión tomada por este cuarteto de mujeres, que aunque no son amigas de corazón, en el camino aprenden a conocerse y ayudarse para superar miedos, traumas e inseguridades.

“Es una comedia dramática, con mucho drama, mucho humor, pero también mucha confusión, queremos que la gente se entretenga, que puedan identificarse con los personajes y pensar si yo estuviera en esa situación, qué haría yo como mujer, cómo actuaría. Tiene sentido que estas cuatro personas tan distintas se unan por un bien común”, enfatiza Roselyn Sánchez, quien encarna a la decidida “Sofía”, una mujer que añora su vida glamurosa y sueña con ser madre, pese a que la vida le pone retos para lograrlo.

Sánchez, ganadora del Alma Award por la serie “Without a Trace”, anota lo divertido que fue desde el inicio adentrarse al proyecto de “Armas de Mujer”, y aunque celebra el guion trazado para cada personaje, también enfatiza en el impecable trabajo realizado por la producción para que estas cuatro “femme fatale” pudieran filmar cada escena de acción respetando el glamour y excentricidad de cada una y eso diera un toque aún más divertido a la trama, aunque eso implicara correr en tacones debajo del apabullante Sol y bochorno de Miami: “Fue con mucho calor, con humedad, con mosquitos, corriendo en cada escena”, remata.

Jeimy Osorio subraya el potencial que “Armas de Mujer” tiene para abrir más camino al talento latino, recordando que una de las cosas que más disfrutó en este proyecto internacional y multicultural fue tener la posibilidad de plasmar su esencia puertorriqueña a “Esme”, su personaje.

“Yo no había hecho un personaje como éste, tan arriesgado y tan contrastante con el resto de las chicas. Me divertí con ‘Esme’, que es completamente diferente a mí, que pudiera aportarle todo lo que pudiera de mi país, de mi familia, de mis amistades, del contexto cultural, de cómo somos nosotros los puertorriqueños, nos dieron la libertad de absorber de nuestra cultura”.

CT