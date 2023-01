La famosa Kate Winslet se ha vuelto tema de conversación en las redes sociales para bien, luego de que la actriz que realiza uno de los personajes de la película de "Avatar: El sentido del agua" tuviera un enorme gesto de amabilidad con una joven reportera, a quien le dio su primera entrevista, por lo que los usuarios aplaudieron y agradecieron su actitud.

Kate no solo le dio la entrevista sino que le dedicó unas emotivas palabras a la joven llamada Martha, quien pertenece a la cadena de televisión alemana ZDF, misma que permite a jóvenes estudiantes adentrarse al periodismo.

Todo ocurrió en una gira de prensa de la película "Avatar 2", en donde la joven se presentó para realizar una entrevista, un momento en el cual se le escuchaba con voz temblorosa. Ante los nervios, la joven le mencionó a la actriz que se trataba de su primera entrevista, por lo que ella quedó asombrada y decidió darle unas palabras de aliento.

"Va a ser la entrevista más increíble de la historia, ¿sabes por qué? Porque hemos decidido que lo va a ser. Hemos decidido ahora mismo, tú y yo, que va a ser una entrevista fantástica", dijo la actriz.

En el video compartido por la periodista Liv Marks se observa un clip de Kate, de 47 años, mientras le brinda una sonrisa amable a la joven: "Puedes preguntarme lo que quieras y no tienes que tener miedo, todo va a ser increíble. ¿Vale? ¡Ya lo tienes!".

Además del video se puede observar que la actriz ganadora del Oscar permitió que la joven periodista se tomara una foto con ella para recordar la memorable entrevista, la cual definitivamente no se le olvidará.

"El mundo realmente no merece a Kate Winslet", "Kate Winslet is an absolute gem" y "Simplemente me encanta que la gente sea amable y compasiva" son algunos de los comentarios debajo del video que fue publicado en Twitter.

Kate Winslet participa en "Avatar 2: El Camino del Agua", película que se ha vuelto una de las más taquilleras de la historia, hasta el momento ha superado mil 700 millones de dólares.

MF