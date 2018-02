Karla Vallín, lista para conquistar con su pop latino

La cantante hidrocálida y radicada en Guadalajara, Karla Vallín —hija del integrante de Maná, Sergio Vallín— está incursionando en la música con la canción “Quiero besar tus labios”, compuesta por su padre. El sonido gira en el pop latino con un toque de cumbia. Comparte en entrevista que quiere desarrollar su carrera bajo este estilo sonoro y ya está trabajando en su propuesta musical, por lo pronto el video está disponible en todas las plataformas digitales.

“Me encanta bailar y me encantan todos los ritmos latinos; la salsa, la bachata, la cumbia. Entonces yo quise poner un poco de eso en mi proyecto, yo me quiero dar a conocer en un pop latino, la canción está compuesta por Sergio Vallín, pero yo también compongo, tengo más temas míos, tengo un EP que estoy convirtiendo en un disco donde hay dos canciones más de mi papá y espero poder hacer un dueto con él en alguno de estos temas”.

Karla comparte que es emocionante comenzar a desarrollar su carrera y ver cómo reacciona el público ante su propuesta. “Estoy muy contenta, tranquila, pero también nerviosa, se me hace tan bonito que algo que vengo planeando desde hace mucho tiempo ya por fin salió, porque lo detuve por un buen rato (el tiempo para realizar el video), y ahora que ya está a la luz se siente muy bonito”.

La cantante señala que ya tiene superado el tema de que de pronto la gente hace comparaciones entre los padres famosos y sus hijos, donde además esperan que sigan en el mismo camino que ellos. “Al principio me pasaba pero ahorita no, al contrario, qué padre tener una figura tan grande de mi lado, alguien que me esté apoyando y me esté guiando”.

Karla estudió teatro musical por dos años en Los Ángeles, al principio pensó que a esto se dedicaría, hasta que la música la llamó. “Desde chiquita era súper extrovertida, desde que tengo memoria, me acuerdo que le agarraba los tacones a mi mamá, sus vestidos de lentejuela y me ponía frente al espejo a cantar y bailar, pero cuando realmente me doy cuenta que me gusta, es cuando mi papá me escuchó, él me dijo que yo lo traía (en la sangre), un día me dijo que me metiera a clases de canto y ahí me comencé a enamorar”.

El próximo paso de Karla es seguir haciendo promoción en Monterrey y Ciudad de México para que más gente la conozca, después de este sencillo vendrá otro en aproximadamente tres meses. “También sacaremos bonus, un pequeño cover o una canción compuesta por mí”.