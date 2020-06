Karla Panini y Américo Garza llaman "víctimas" a la familia de Karla Luna

Para evitar "chismes" y más problemas, Karla Panini y Américo Garza grabaron un video donde explican el por qué no hablaban sobre lo que dijo la familia de Karla Luna y aseguran que ellos ahora se hacen las "víctimas" de todo esto.

Un nuevo capítulo entre estos personajes se vive hoy, luego de que subieran a redes sociales y a YouTube un video donde se ve a la "Lavandera" y a su esposo, quien fuera pareja de Karla Luna, hablando sobre lo que la familia de esta última asegurara que son las niñas (hijas de Américo con Luna) las más afectadas en este problema.

Durante el material que tiene de duración casi 39 minutos, Américo acusó a la familia de la otra "Lavandera" de que sólo se están aprovechando de lo que sucedió entre Luna y Panini para sacar dinero a la prensa y que ellos (los Luna) ahora son los únicos que pueden hablar de eso.

"El día de hoy queremos hacer este video mi esposo y yo una vez más para aclarar cosas. Esta vez decidimos hacerlo de esta forma muy natural, muy sencilla, sin reporteros sin micrófonos sin entrevistas, porque luego andan diciendo que nos pagan por cada entrevista que damos...".

"Aclarando que nosotros no empezamos este circo mediático, de hecho mi esposo y yo llevamos casi cinco años y medio aguantando vara... Cuando empezó todo, que no lo inició la familia Luna, sino fue mucho antes, nos quedamos callados y dejamos que se nos dijera de todo, no por buenos, no por santos sino que por la mayor preocupación que son nuestros hijos, nos crean o no...", aseguró Panini.

Américo recalcó que a ahora los familiares son los que saben más de lo que vivieron Panini, Luna y él y que por ellos se dan la libertad de ofenderlos.

"Ustedes sí pueden ofender por años. Nosotros salimos porque ustedes salieron a atacar", aseguró mientras que su esposa recalcó que ellos ahora se compartan como víctimas.

En mayo la familia de Karla Luna grabó un video donde se revelan algunas conversaciones entre estos tres personajes y en donde se expone la infidelidad de Amércio con Panini.

"Yo sé que el móvil no son las niñas, este movimiento, lo que andan haciendo y marchas ridículas, no son por las niñas, es por dinero, es porque quieren vender una serie y porque quieren vender un libro", aseguró Américo.

En cuanto a la relación que tuvo con Luna, aseguró que las cosas entre los dos ya no funcionaban bien y reiteró que él fue quien se llevó a sus hijas.

"A mí nadie me robó, no me robó Panini... Yo fui quien me llevé a las niñas...", explicó,

Durante el video, también reiteró en repetidas ocasiones que las puertas de su casa siempre han estado abiertas para cuando los Luna quisieran ver a sus hijas y Panini hasta se ofreció en salirse, por si tienen ellos algún problema con ella para no causar molestias.

jb