Karime Pindter responde al romance con Gala Montes y si será exclusiva de Televisa

Este fin de semana pasado culminó la segunda temporada de “La casa de los famosos México” donde Mario Bezares se coronó como el gran ganador. Sin embargo, el honroso segundo lugar lo obtuvo Karime Pindter, quien semana a semana se posicionó como una de las favoritas de la audiencia. Tras un par de días de volver a la realidad luego de permanecer 10 semanas en el reality más famoso de México, EL INFORMADOR conversa con la estrella de “Acapulco Shore” sobre el gran cariño que el público y los medios de comunicación le han manifestado.

“Durante estos 10 años que he hecho realitys, yo no digo que haya generado fans, sino amigos. Ya llevo más de 48 regresando a la matrix (la realidad). Y todavía no me la creo, apenas me estoy dando cuenta del fenómeno que esto fue y enterándome de mil cosas. Apenas estoy agarrando señal” (risas).

Sobre cómo se siente con este segundo lugar, cuando ella fue quien integró al Tem Mar y desarrolló estrategias divertidas para ganarse la simpatía de la gente, Karime responde: “A mí me encantó esto de hacer estrategias y de unir al Team Mar porque no nos valorábamos, pero es que sí éramos un mega equipo. Pero muy bien ganado por Mayito, yo lo quiero muchísimo, me encantó estar tomada de la mano de él a segundos de saber quién era el ganador. Me encanta que él haya ganado y con este segundo lugar se están abriendo muchas puertas, así que yo ya soy ganadora con tanta gente que me siguió y que me quiere a través de todos estos gestos de amor que me están dando”.

Además, Karime no solo jugó en la casa, también fuera de ella, su equipo de redes sociales desarrolló una estrategia digital como si se tratara de una campaña política a través del “Partido + Perro” (PMP). “Tengo claros mis objetivos, me gusta mucho producir e inventar, ahora ya tengo en fila mi especial de stand up y luego se viene otro show. Se están cosechando los frutos de estos 10 años”. Justo sobre la campaña que hizo en redes, refiere: “Yo tengo un equipazo, unos maestros de las redes con estrategias y todo, adentró yo me entregué en cuerpo y alma, porque a mí me gusta hacer cosas diferentes, así que nos dejamos ir con todo, divirtiéndonos dentro y fuera”. Desde enero Karime había firmado su contrato para ser parte de “La casa de los famosos México”, pero la campaña que hizo de marketing expresa la gestó durante un mes y medio sin dormir.

¿Romance en puerta?

Si bien al interior de la casa, Gala Montes y Agustín Fernández se dieron varios besos y arrumacos, en realidad el público estaba enganchado con el “shippeo” (expresión del deseo de que dos personas, ya sean reales o ficticias, tengan una relación amorosa) entre Gala y Karime. Expresa Pindter su sorpresa de ver cómo ha trascendido todo esto. “Nos tomó por sorpresa, claro que hay una química increíble, es mi súper amiga, la adoro, es una mujer wow, pero en la casa nos tratábamos normal, así nos llevamos, vaya. Pero salimos y nos dimos cuenta del gran ‘shippeo’, además nos vemos increíbles. Claro que somos muy liberales y hay mucha apertura, pero no lo imaginábamos”.

Esta segunda temporada trascendió los niveles del entretenimiento para convertirse en un tema social toda vez que ocurrió el enfrentamiento entre Adrián Marcelo y Gala Montes que se dio en la segunda semana del reality y luego cuando el regiomontano decidió salirse de la competencia, donde el público, las instituciones, los medios de comunicación e incluso los patrocinadores, alertaban de que el también comediante estaba ejerciendo violencia de género contra la actriz.

En ese sentido, Karime brinda su opinión de como Gala y “Las chicas súper ponedoras” se volvieron un estandarte de empoderamiento. “Creo que ‘La casa de los famosos’ tiene mensajes muy padres, en la temporada pasada fue la inclusión, el informarnos… Y en esta temporada fue el amor, la lealtad, la amistad y los valores. Creo que al final del día más que el entretenimiento, todo esto lleva un mensaje y estoy muy feliz que fui portadora de él”.

Queda claro que el Team Mar será una amistad para siempre, pero había que preguntarle a Karime si se generarán lazos fraternos con los integrantes de Team Tierra ahora que terminó la competencia. “El corazón es muy chico y valioso como para estar dejando entrar a mucha gente. Entonces, mi corazón es Mar, los adoro, me siento muy bendecida de tener amistades así. Y la verdad es que con Team Tierra no hubo química, así que solo queda ser cordiales y buena onda, pero yo creo que hasta ahí”.

¿Firmará exclusividad con Televisa?

Ha trascendido que el Team Mar, excepto Karime, ya habían firmado contratos de exclusividad con Televisa y que Pindter no lo había hecho porque está en otros proyectos, pero ella misma lo aclara: “No me han dado la exclusividad pero yo estoy lista a partir de enero. Ahorita, bendito Dios el próximo 17 de octubre se estrena mi especial de Stand Up en Paramount+ llamado ‘De la mano del señor’ y será una locura, luego por ahí viene otro proyectazo en otra plataforma. Pero en enero estoy lista, no me han dicho nada, pero aquí estoy lista”.

Karime expresa que aunque sus fuertes son la conducción y la comedia, ella quiere actuar, “tengo mil ganas, me encantaría hacer una novela, una serie de comedia también me fascinaría, creo que se van a abrir buenas oportunidades yo estoy puesta porque para cualquier proyecto me preparo justo para ofrecer un trabajo de calidad”, finaliza.

