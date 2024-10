Siddhartha llevará su Miel de Azar a la Explanada del Estadio Akron

El músico tapatío, Siddhartha, se presentará en concierto el próximo 24 de octubre en la Explanada del Estadio Akron, en donde estará tocando su reciente material discográfico, un EP de seis canciones de nombre “Miel de Azar” , el cual publicó el pasado mes de junio. A propósito de la víspera de este show, el cantautor se reunió con medios locales para hablar de este proyecto y su nuevo álbum.

“Tenemos un espectáculo nuevo y estamos haciendo una gira breve. En los últimos dos años hemos tenido muy buenas experiencias, tocando en distintos lugares y diferentes países, y creo que eso nos ha dado unas bases sólidas para ir haciendo siempre un mejor show y una mejor interpretación. Ahora tenemos poco que arrancamos con este tour, el cual, como lo comentaba, es breve, es mucho más compacto, comenzamos con unas fechas en el verano en Estados Unidos y luego fuimos a Londres y a unos festivales y otras fechas más en Madrid y Barcelona donde también nos fue muy bien. Y ahora hacemos el tour por México, además de Colombia y Ecuador, y probablemente Lima”.

Está previsto que la gira termine en diciembre y entrando el 2025, dice el músico que hará unas cosas muy puntuales con respecto a sus shows. “Decidimos hacerlo así porque estoy preparando un nuevo álbum, porque para mí, ‘Miel de azar’ es un compilado de canciones que disfrutamos mucho, pero que para mí tenía otro propósito y otro fin”.

“Estoy muy contento de tocar en casa”, dice Siddhartha, quien recuerda que la última vez que estuvo en concierto en Guadalajara fue en el Auditorio Telmex hace dos años. “Tocar aquí tiene muchas cosas atractivas que dan un sabor diferente. Para empezar, tengo tiempo que ya no estoy viviendo seguido en Guadalajara. Entonces, conforme he viajado y conocido otros lugares, cada día amo más mi ciudad. Me di cuenta de todo lo que me gusta de vivir aquí y cuando me toca venir, disfruto mucho de mi estancia. Además, está la familia y los amigos, con la ilusión también de presentarme en un foro que me genere una experiencia diferente y también un reto. Hemos ido creciendo en distintos escenarios, pasamos de tocar en el Teatro Diana, al Telmex y ahora aquí , que representa otra cosa, que para el tipo de show que estamos presentando es un lugar muy adecuado”.

Refiere que el concepto del espectáculo en cuanto a nivel técnico e interactivo con la música, es muy especial, “se trabajó mucho en ello, hicimos una muy buena planeación y me atrevería a decir que está a la altura de cualquier show y cualquier banda internacional que visite nuestro país. Tratamos de generar una experiencia donde el público se sienta valorado por el esfuerzo que está haciendo por pagar una entrada”. Es probable que puedan acudir invitados al show dado que Siddhartha está en casa.

Sobre su reciente EP, “Miel de Azar”, éste representa una obra cargada de emotividad, texturas y sonidos innovadores. El material, compuesto por seis canciones, incluye la colaboración con Emmanuel Horvilleur en el tema “Acapulco”; “Diamantes” junto al dueto argentino El Zar y el tema “Nada Por Hecho”. Además, el álbum incluye tres temas inéditos “Aurora”, “Día tras Día” y “Como Queremos”, los cuales exploran la temática del amor desde una perspectiva diferente al tradicional romanticismo.

El título de “Miel de Azar” evoca la dulzura del destino, sugiriendo las experiencias y aprendizajes que la vida nos ofrece. La producción de este EP se llevó a cabo en los Estudios Bubler en Guadalajara, bajo la dirección de Siddhartha y Raúl Velázquez.

“Cuando terminé el álbum anterior, estaban distintos planes sobre la mesa, uno de estos era hacer un nuevo disco. Y en ese momento sentí que después de un tour tan largo con un disco que nos regresó mucho, había que tomarse un tiempo para hacer un nuevo material de larga duración de principio a fin, en medio de esto nos invitan a hacer el MTV Unplugged y empezamos a preparar ese material donde surgieron algunas canciones inéditas de manera aleatoria y por una cuestión de agendas con el canal no pudimos empatar y lo pospusimos para en algún momento que suceda. Así que de ahí salieron estas canciones que conforman ‘Miel de Azar’”.

Pero en ese proceso, también comenzó a gestarse un nuevo disco que ofrecía un lenguaje similar al Unplugged, “que desde enero pasado y hasta este verano, hemos estado preproduciendo y creo que lo vamos a terminar hasta inicios del próximo año y en el primer trimestres del 2025 saldremos con la primera canción. Todo esto me tiene muy entusiasmado porque hay un sabor y un color muy distinto”. Finaliza al decir que en estos momentos goza de una buena salud musical y que ahora tiene más ánimo para hacer más cosas y visitar nuevas ciudades puesto que ya cuenta con las herramientas para hacerlo.

YC