Karime Pindter desmiente agresión de Gala Montes en posada de Televisa

Karime Pindter negó categóricamente que Gala Montes la haya agredido en una posada de Televisa el pasado diciembre, desmintiendo así las declaraciones de Crista Montes sobre el supuesto altercado.

Pindter, quien entabló una amistad con Gala durante su participación en La Casa de los Famosos México, confirmó que actualmente están distanciadas, aunque expresó su esperanza de que en el futuro puedan resolver sus diferencias.

"Para nada pasó. Justo me mandaron mensaje de 'oye, que en una posada, que no sé qué'. Le dije, 'ni al caso. Ni fuimos a ninguna posada, jamás ha pasado nada de eso'", aclaró Karime.

A pesar de sus declaraciones, algunos usuarios en redes sociales creen que Karime podría estar encubriendo a Gala para evitarle críticas.

Respecto a la entrevista en la que Crista Montes habló del supuesto conflicto, Pindter prefirió no emitir comentarios y reiteró su respeto hacia Gala. "Yo de eso no voy a dar ningún comentario. No me voy a meter en eso", afirmó.

Finalmente, Karime expresó su deseo de reencontrarse con Gala en el futuro y reafirmó el aprecio que siente por ella. "El distanciamiento sí es inminente, pero es una amiga. Ella sabe que es una persona especial para mí", concluyó.

