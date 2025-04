Aries: Es posible que hoy te sientas más feliz que nunca y que estés a punto de empezar algo con alguien con quien antes no podías. Disfruta este momento sin pensar que será eterno. Si tienes pareja, sé honesto para evitar malentendidos. Aprovecha tu energía y bienestar al máximo.

Tauro: Eliminarás de tu vida a personas que te frenaban, lo que te traerá más paz y felicidad. Si la relación con tu familia no está bien, aprovecha para acercarte a ellos antes de que termine el mes. Reflexiona y agradece tanto lo que tienes como lo que aún te falta.

Géminis: La vida se encargará de corregir los errores que hayas cometido, y serás responsable de tus acciones. Tienes el poder de cambiar lo que te propongas, siempre para mejorar. Un ser cercano necesitará tus consejos, bríndales tu apoyo y muestra tu respaldo.

Cáncer: Nuevas relaciones y amores aparecerán para ayudarte a sanar heridas y mostrarte que la vida recién comienza. En el amor se avecinan muchos cambios que traerán oportunidades para crecer. Recuerda quién eres y lo que deseas, ya que la vida te llevará a nuevas oportunidades cada día.

Leo: Muchos de tus miedos comenzarán a sanar, y la vida te recompensará con lo necesario para ser feliz. Es momento de confiar en ti mismo y en tus capacidades. En cualquier momento, podrías empezar a planear un viaje con alguien especial para ti. Aprovecha la suerte que te acompaña.

Virgo: Un nuevo amor llegará a tu vida y comenzará a sanar viejas heridas. Cuida de ti mismo y evita los excesos. Muchos de tus sueños se harán realidad, y los cambios que se presenten te ayudarán a entender el porqué de muchas situaciones. Si confías en ti, todo lo que deseas será tuyo.

Libra: Confía en tus sueños y en tu capacidad para alcanzarlos. Aunque los amores fugaces puedan aparecer, no dejes que tus emociones te dominen. Es hora de soltar el pasado y enfocarte en el presente. No vivas de lo que ya fue, sino de lo que tienes ahora.

Escorpión: Cuidado con una amistad que no tiene buenas intenciones hacia ti. En cuanto a tu bienestar, se avecinan cambios positivos, especialmente si has enfrentado dificultades. La vida te recompensará por todo lo que te debe y te ofrecerá muchas oportunidades para disfrutar de todo lo que te rodea.

Sagitario: Avanza paso a paso en la realización de tus sueños. Si tienes pareja, disfrutarás de momentos especiales, pero ten cuidado, ya que los celos pueden afectar la relación. Un ingreso importante se acercará, y deberías aprovecharlo para mejorar tu situación. Ignora los chismes de una amistad, ya que solo te causarán preocupaciones innecesarias.

Capricornio: Los movimientos en tu economía traerán grandes ganancias, pero evita invertir en cosas que no te aporten nada. Verás los frutos de tu esfuerzo en un proyecto que has estado trabajando. No dudes en disfrutar de lo que la vida te ofrece y darte los gustos que mereces.

Acuario: Se aproximan momentos divertidos con amigos y un ingreso económico importante. Pero ten cuidado de no excederte. Confía en ti misma para alcanzar tus metas y sueños. Las personas que quieran estar a tu lado deberán demostrarlo con hechos, no solo con palabras. Cambios significativos están por llegar, y los amores del pasado dejarán de afectar tu vida.

Piscis: Es un buen momento para reencontrarte con tu familia, ya que ellos te brindarán el apoyo y la fuerza que necesitas para ser feliz. Aprovecha su presencia y no la pongas a un lado por personas que no lo merecen. Habrá cambios positivos en la salud de un ser querido y también un cambio de actitud que te ayudará a avanzar en tu camino.

Con información de Nana Calistar.

EE