La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia reapareció en el Aeropuerto Internacional de la CDMX visiblemente afectada y entre lágrimas. Ante medios confesó temer por su vida, luego de recibir amenazas que, según sus declaraciones, provienen de personas cercanas a Imelda Tuñón, viuda de su hijo.

"He estado con muchas amenazas y temo por mi vida, por mi seguridad. De hecho, tenía miedo de que me metieran algo en el equipaje. Ya no tengo seguridad, todo mundo sabe dónde vivo. La verdad, tengo miedo hasta de estar en mi casa", afirmó.

La actriz aseguró que, en caso de que algo le ocurra, responsabiliza directamente a Imelda Tuñón o a personas de su círculo cercano. "Si algo me pasa, responsabilizo a gente cercana a la mamá de mi nieto. Tengo miedo de que me hagan algo. Si me llega a pasar algo, quiero que quede claro que he recibido amenazas", sentenció.

En medio de una creciente disputa legal con Imelda Garza Tuñón sobre la veracidad del testamento dejado por Julián Figueroa, Maribel Guardia fue cuestionada, ya que el abogado de la viuda ha señalado que el documento es falso.

Ante esto, Maribel rompió el silencio y respondió: "¿Por qué va a ser falso? Yo hubiera creído que es falso si me deja a mí la mitad del rancho o si se lo hubiera dejado a Marco, a una hermana, un tío, pero se lo dejó todo a su propio hijo. Julián estaba casado por bienes separados y yo creo que a quien quería proteger era a su hijo".

