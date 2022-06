Pareciera que desde que se divorció de Kim Kardashian, la suerte en el amor no le ha sonreído a Kanye West, pues a diferencia de su ex, el rapero no ha logrado que sus relaciones perduren. Recientemente se ha dado a conocer que la relación que mantenía con la influencer Chaney Jones llegó a su fin a tan solo cuatro meses de haber iniciado.

El flechazo entre el cantante y la modelo surgió en febrero de este año, justo cuando West todavía era novio de la actriz Julia Fox. De acuerdo con el medio TMZ, fuentes cercanas a la ahora expareja les habrían comentado que la separación entre Kanye y Chaney se había dado después de un largo viaje en Japón. Por otra parte, aparecieron fotografías de West viendo una película en el cine con otra mujer.

El portal refiere que aún no hay información sobre quién rompió con quién. La influencer y Kanye habían ocultado su relación durante un tiempo, hasta que su noviazgo se confirmó por una serie de fotografías.

¿Chaney Jones se parecía a Kim Kardashian? La también modelo llegó a recibir diversos comentarios por su aspecto, debido a que muchos aseguraban que se parecía a la exesposa de Kanye, la socialité y empresaria Kim Kardashian.

Diversos medios reportaron, que en repetidas ocasiones, la modelo aclaraba que no se parecía a la empresaria, inclusive se presentó en las redes sociales destacando sus diferencias con la socialité, pues dijo que era directora de operaciones de una organización mental, así como que estaba estudiando para obtener una maestría.

