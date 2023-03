Kalimba se defiende de las críticas por polémica con fan

Kalimba responde a quienes lo acusan de "prepotente" por haber puesto mala cara cuando una fanática le pidió una fotografía pues, a partir de este hecho, son muchos los ataques que ha recibido, por lo cual decidió no quedarse callado y, en cambio, ha respondido a todas y todos aquellos que lo critican, pues él insiste que sólo tuvo un mal día.

El cantante, que siempre se ha caracterizado por su buen humor y encanto, dejó sorprendido a más de uno cuando una usuaria de Twitter compartió la experiencia que había vivido a lado de Kalimba, quien llegó al restaurante en el que ella trabaja, por eso, cuando lo reconoció no dudo en pedirle que se retrataran juntos.

Sin embargo, tal parece que el integrante OV7 no reaccionó muy bien, pues se mostró reticente ante la petición de la joven, aunque, finalmente, sí se tomó una fotografía con ella, situación que no dejó satisfecha a su seguidora que en un tuit contó que además de portarse grosero con ella, se refirió a la mesera que lo atendió en inglés, pese a que en el sitio todas las personas hablaban español.

No pasó mucho para que el intérprete de "Tocando fondo" reaccionara en redes sociales, pues hasta publicó una historia en la que expresaba que le gustaría que, al menos por un día, los celulares no tuvieran cámaras para "no dar fotos", sin embargo, no fue hasta que leyó un comentario en el que, decepcionados por su comportamiento, uno de sus fans deseaba que "le cayera mal la comida" que Kalimba explotó.

El músico de 40 años no midió sus palabras a la hora de manifestar su inconformidad, pues destacó que este tipo de deseos reflejaba la clase de persona que era quien se expresaba así, sólo que utilizó una expresión altisonante que problematizó todavía más la situación.

"¿Ves cómo (ustedes) son más mie*** que yo? Yo sólo estaba cansado, (ustedes) me desean lo peor, eso habla de quién como personas somos. Yo soy un humano cansado, (ustedes) son un pedazo de mie***, saludos".

Pero no conforme con esto, la joven y Kalimba siguieron contestándose los tuits, en los que cada uno trató de defender su punto hasta al final, al grado que el exOV7 compartió una captura de pantalla en la que un contacto de WhatsApp suyo le cuenta que vio en televisión que estaban hablando de él y el suceso, expresando que, aunque lo llaman "Don nadie", en realidad es tema de conversación.

Tras este pleito público en redes sociales, el músico trató de calmar las aguas compartiendo un video que uno de sus fans le envió, en donde se le puede ver sentado a un par de mesas de otros comensales en otro restaurante, en el que le piden que salude a la cámara y él lo hace con una gran sonrisa y buena disposición.

Acompañado de este video, Kalimba escribió sarcásticamente:

"Aquí yo mostrándome todo ma***, como siempre soy (…) ah no, al parecer no siempre".

Entre los comentarios de sus seguidores, hay muchos que cuestionan al músico acerca de si su pretensión es dar clases de humildad pues, luego de la escena que armó, aseguran que dejó ver su lado más arrogante.

MF