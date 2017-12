Kakkmaddafakka: catarsis musical

¡Fiesta, diversión y un rock enjundioso incitante a mover cada parte del cuerpo. Es algo de lo que presentó Kakkmaddafakka el pasado 7 de diciembre en el C3 Stage.

¿Qué tienen en común Noruega y México? "¡La fiesta! A los mexicanos y a los noruegos nos gusta mucho la fiesta, en nuestro país los clubs cierran a las 02:00 y la gente se va a casa, en México a las 02:00 nadie considera la idea de irse a casa", han comentado en entrevista los músicos que regresaban a la Perla luego de tres años de ausencia.

El pretexto de la visita era presentar su nuevo álbum “Hus”, editado hace un año, pero también repasarían los cuatro álbumes anteriores: Down to the earth (2007), Hest (2011), Six months is a long time (2013), KMF (2016).

La velada iniciaba con un retraso debido a que en el venue menor, el C3 rooftop, aún no terminaba el show del Circuito Indio.

Así pues, pasadas las 23:00 horas, tan energéticos como solo ellos, engalanaban el entarimado: Axel Vindenes, Pål Vindenes, Stian Sævig, Jonas Nielsen, Kristoffer Wie van der Pas, Martin Sande, Lars Helmik Raaheim-Oslen y Sebastian Emin los integrantes que venían recién desempacados de su gira por España.

'Galapagos', 'Neighbourhood' y 'Someone Sew', era el primer set con el que arrancaban los de Bergen, segunda ciudad más importante de Noruega y en donde el black metal es tan importante como el marichi para Guadalajara.

Un sonriente Axel veía con asombro al público reunido que rebasaba los poco más de 500 asistentes. "México es asombroso, gracias por estar aquí", explayaba el vocalista para entonar 'Young', 'Blue Eyes' y 'Lilac'.

Si bien el C3 Stage es un foro pequeño en donde su principal característica es la intimidad que en él se crea, el entarimado siempre es suficiente para el talento, sin embargo en esta ocasión parecía pequeño para recibir a los ocho integrantes del grupo que en todo momento saltaban, gritaban y respondía a los cariños de los asistentes.

Camisetas fuera, banderas ondeantes y gritos por doquier se registraban en el sitio, era una especie de manicomio musical, para los presentes es una banda sin igual, única, pero los Kakkmaddafakka, ¿qué opinan de los mexicanos? ¿Cuál es su país favorito para tocar? ¿cuál tiene al público más entregado?

Precisamente eso cuestionaron los medios españoles hace unos días y la banda sin reparos respondía: "México, sin dudarlo. Es un lugar que siempre sorprende. Entramos en el escenario y pensamos “¿Esto es un escenario o un concurso de salto libre encima de la gente?”. “¿La seguridad del recinto quiere que acabemos o no?”. “¿Existe algún tipo de seguridad?”. Un sitio muy surrealista, lo amamos" y sin duda alguna su presentación en Guadalajara reafirmaba con creces su sentir.