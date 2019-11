Kaia Gerber y Pete Davidson hacen público su romance

Tras unos meses de discreción, el actor Pete Davidson ha sido junto a la top model de 18 años, Kaia Gerber.

La nueva pareja fue captada vacacionando juntos en Miami, donde no dudaron demostrarse su amor aun estando los paparazzis cerca.

Incluso, algunos usuarios en redes los han comparado con Camila Cabello y Shawn Mendes, ya que Gerber y Davidson fueron fotografiados dándose un beso de lengua que bien podría hacer competencia al de la pareja de cantantes que hace unos meses se volvió viral. La imagen fue captada mientras la nueva pareja tomaba el sol en un yate.

Horas antes, la pareja fue captada tomados de la mano cuando se dirigían a la boda del comediante Ricky Velez. Al evento, Gerber lució un vestido largo azul marino con estampado, el cual combinó con un par de zapatillas de tiras negras y un bolso estructurado, ambos muy propios de los 90; mientras que Davidson hizo justicia a su imagen de chico desaliñado portando un esmoquin sin corbata.

Mientras que la vida amorosa de Kaia Gerber se ha caracterizado por su discreción, la de Davidson termina acaparando los tabloides. El comediante tuvo una escandalosa relación con la cantante Ariana Grande, con quien se comprometió a tan sólo unos días de haberse conocido.

La precipitación del compromiso, y tras la muerte del rapero Mac Miller --expareja de Grande--, la relación sólo quedó inmortalizada en el éxito "Thank you, next" de la cantante.

Poco después, Davidson sorprendió al iniciar una relación con la actriz Kate Beckinsale, la cual tampoco duró mucho.

