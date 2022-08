KISS: Tommy Thayer debuta como guía musical para sus fans

La nueva aplicación la firma musical Gibson ha sumado a sus tutoriales de aprendizaje al reconocido guitarrista Tommy “Spaceman” Thayer, de la banda rockera KISS, quien a través de esta plataforma revelará sus secretos y procesos para tocar sus más icónicos solos en temas como “Shout It Out Loud”, “Detroit Rock City”, “Black Diamond” y “Psycho Circus”, por ejemplo.

Gibson anunció que de esta forma aumenta su oferta en tutoriales que han atraído al público mediante propuestas como “Guide to Blues”, de Jared James Nichols; “Guide to Metal”, de Richie Faulkner (Judas Priest) y “Guide to Songwriting”, de Celisse, por ejemplo.

Thayer ha tenido una larga relación con Gibson y Epiphone, lanzando cuatro guitarras Epiphone Les Paul, siendo uno de los modelos más pedidos por los fans, tomando en cuenta el reciente lanzamiento con el diseño de “Epiphone Tommy Thayer Electric Blue Les Paul”, además de una serie de videos en el que el público puede ver a Tommy actuando en vivo en el End Of The Road Tour de KISS.

¿Cómo funcionan los tutoriales de Gibson?

La aplicación Gibson utiliza una plataforma única bidireccional e interactiva para enseñar a los estudiantes de guitarra cómo hacer todo, desde tocar su primera nota hasta triturar un montón de canciones.

La aplicación Gibson ofrece lecciones interactivas con miles de lecciones y canciones siguiendo el paso a paso de las estrellas y profesionales afiliadas a ”Gibson App Guide”, que entre sus atractivos ofrece un sintonizador incorporado, metrónomo, Gibson TV y nuevas canciones. Para acceder a los diversos beneficios de estos tutoriales, Gibson indica que existen dos formatos, la App de acceso gratuito y la versión premium con costo, que permite tener una prueba gratuita de 14 días previo al cobro de su tarifa mensual o anual.

La aplicación Gibson utiliza “realidad aumentada de audio” para proporcionar retroalimentación dinámica a los estudiantes a medida que aprenden y juegan. Mientras se toca una nota o se rasguea un acorde, la aplicación escucha la guitarra aprendiz y da retroalimentación en tiempo real sobre la forma de tocar.

Entre las canciones disponibles y populares destacan clásicos como “American Girl” de Tom Petty, “Where is My Mind?” de Pixies, “I Hate Myself For Loving You” de Joan Jett, “Heaven” de Kane Brown, “Shape Of You” de Ed Sheeran, “Killer Queen” de Queen y “Sweet Child O' Mine” de Guns 'N Roses, por ejemplo.

