Fiestas de Octubre 2022: Alex Fernández llega renovado al Palenque tapatío

Un regreso espectacular es el que tendrá Alex Fernández a los escenarios y alistando el lanzamiento de lo que será segundo disco de estudio “Buscando el olvido”, el cantante comparte en entrevista con EL INFORMADOR las sorpresas que prepara para su retorno al Palenque de las Fiestas de Octubre este 2022, que tras dos años de pausa por la pandemia, retoma sus actividades con una cartelera fuerte en el regional mexicano.

Siendo Alex Fernández uno de los artistas estelares del Palenque de las Fiestas de Octubre, el cantante señala que además de su show en este recinto tapatío pactado para el 19 de octubre, su gira dará sus primeros pasos en otros escenarios importantes junto a su padre Alejandro Fernández, con quien llegará al MGM de Las Vegas (Estados Unidos) para los festejos patrios el 15 y 17 de septiembre, y así seguir su recorrido, contemplando al Teatro Metropólitan capitalino para el 3 de noviembre, por ejemplo.

“Ha sido un gran reto, ha sido bastante divertido, me encanta siempre hacer cosas, improvisar, soy muy perfeccionista”, subraya Alex Fernández sobre cómo ha reestructurado su show ante una nueva gira y la llegada de nuevas canciones: “Creo que hemos hecho un buen trabajo, vamos por buen camino, está quedando espectacularmente bien, incluida la producción de todo el álbum y el sencillo ‘La mejor decisión’”, añade.

El aliado perfecto

Alex Fernández indica que esta nueva gira le permitirá ofrecer al público un concepto diferente, pues si bien su base será su disco debut “Sigue la dinastía”, de 2019, también sumará sus recientes éxitos desprendidos de “Buscando el olvido”, producción que será estrenada a mediados de agosto y respaldada por el cantautor Edén Muñoz, quien además de ser productor y director de este disco, también figura como compositor del nuevo lanzamiento de Alex “La mejor decisión”.

“Empezando la pandemia cambié de equipo de management, y el nuevo equipo me dijo que Edén estaba interesado en producirme un disco. Yo no tenía conocimiento que Edén era también productor (…) nos pusimos a platicar, logramos ser muy buena mancuerna, coincidimos con ideas y empezamos a trabajar, fue una gran aventura, quedó un disco espectacular”.

Sumando la perspectiva y gran conocimiento de Edén Muñoz en el ranchero y norteño, Alex Fernández destaca que esta nueva producción tiene este toque sonoro manteniendo al mariachi como eje principal: “quedó una fusión súper interesante, padrísima, con la intención de refrescar y evolucionar un poco al mariachi, hicimos un gran trabajo”.

Desde la inspiración familiar

Si bien Alex ha establecido un camino junto a Sony para revelar poco a poco las sorpresas de su segundo álbum “Buscando el olvido”, han surgido canciones especiales e inesperadas como “El mejor regalo”, tema compuesto por “El Chico” Elizalde, quien ofreció esta lírica a Alex para rendirle un emotivo homenaje a su primera hija Mía, marcando una profunda conexión con los fans, quienes a través de su video musical se han identificado con el heredero de la Dinastía Fernández en su nueva faceta como padre de familia.

“Es de las especiales, fue una canción muy improvisada, porque un gran amigo de la familia, ‘El Chico Elizalde’, gran compositor, me dijo que si me gustaría una canción, que él me hacía una ‘a la medida’. Está padrísima la canción, la sacamos, pero no la teníamos contemplada”, comparte Alex al revelar que el álbum familiar de este video musical se convirtió en un regalo real por parte de Sony.

De esta forma el legado de la familia Fernández se mantiene más que vivo, puntualiza Alex, quien comparte tener siempre en mente no solo los consejos de su padre Alejandro Fernández “El Potrillo”, pues también pone en práctica cada una de las enseñanzas que adquirió en vida de su abuelo Vicente Fernández, quien fue clave en su lanzamiento como cantante para ofrecer un nuevo concepto en el mariachi.

“Del conocimiento que me compartió mi abuelo siempre es estar muy apegado a tu público, siempre estar pendiente de la familia, porque esta carrera te consume mucho y descuidas a la familia por tener mucha ambición o por querer conseguir cierto objetivo, pero tampoco descuidar la carrera, es tener un balance. Se dice y suena fácil, pero es lo más difícil en cuestión familia”.

¿Habrá nuevos duetos?

Aunque Alex Fernández mantiene en sigilo si habrá una participación especial junto a su padre Alejandro Fernández en su próxima presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre, en donde “El Potrillo” también ofrecerá dos fechas (21 y 22 de octubre), el joven cantante señala que ambos están más que listos para sorprender al público cuando sea el momento del reecuentro en tierras tapatías más allá de la dupla que harán durante septiembre en Las Vegas, sin olvidar claro un merecido homenaje, en cada oportunidad, a su abuelo Vicente Fernández.

“Estamos preparando un show padrísimo, nos les voy a contar ahorita todo lo que estamos haciendo, pero definitivamente está muy interesante. Para la gente que vio el primer palenque en Fiestas de Octubre, ahora con el segundo verán todo el progreso y cambio que hemos tenido, independientemente de lo personal, con show, canciones, producción, a ver qué les parece. Hay un homenaje a mi abuelo, estamos muy emocionados”.

Toma Nota

Agéndalo

Alex Fernández en el Palenque de las Fiestas de Octubre 2022, el 19 de octubre a la media noche. Boletos: VIP en mil pesos; Oro en 700 pesos; Plata en 500 pesos y Gradas en 300 pesos. Más información en ticketmaster.com.mx.