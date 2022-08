Beyoncé: La cantante ha decidido retirar la palabra que desató críticas

El nuevo disco de Beyoncé ha cosechado excelentes opiniones, aunque también se ha visto salpicado por la polémica. Y es que la cantante eliminará de su nueva canción “Heated” un término despectivo para las personas discapacitadas, aseguró ayer un portavoz, tras las protestas de los activistas que lo consideraron ofensivo.

La megaestrella del pop estadounidense volverá a grabar el tema de su último álbum “Renaissance” en el que originalmente cantaba la letra “Spazzin’ on that ass, spazz on that ass”.

Co-escrito con el rapero canadiense Drake, el tema parece utilizar la palabra “spaz” en el sentido coloquial de perder temporalmente el control o actuar de forma errática. Pero los defensores de la discapacidad no lo ven igual y señalaron que la palabra deriva de “espástico”.

La espasticidad es un trastorno del movimiento que implica rigidez muscular y movimientos torpes y que padecen el 80% de las personas con parálisis cerebral.

“La palabra, no utilizada intencionadamente de forma dañina, será sustituida”, dijo un portavoz de Beyoncé a la agencia AFP por correo electrónico.

No es la primera vez que el término aparece en una canción recientemente y provoca polémica. En junio, la cantante estadounidense Lizzo regrabó la canción “Grrrls” para eliminar el mismo término tras las quejas por considerarlo despectivo.

Hannah Diviney, activista australiana por la discapacidad, dijo que el uso de la palabra por parte de Beyoncé “se siente como una bofetada en la cara, a la comunidad de discapacitados y al progreso que intentamos hacer con Lizzo”.

“Supongo que seguiré diciéndole a toda la industria que ‘lo haga mejor’ hasta que los insultos capacitistas desaparezcan de la música”, tuiteó Diviney.

“Renaissance”, el esperado séptimo álbum de estudio en solitario de Beyoncé, salió a la venta el viernes. Con sus guiños a la música disco y al baile electrónico, la obra musical recibió principalmente buenas críticas al llegar al mercado.

Nile Rodgers, Skrillex, la cantante nigeriana Tems, Grace Jones, Pharrell y el magnate del rap Jay-Z, marido de Beyoncé, son otros de los colaboradores del álbum, que se filtró en internet en los días previos a su lanzamiento oficial.

En un post de Instagram publicado poco después del lanzamiento del álbum, Beyoncé dijo que crear el álbum “me permitió un lugar para soñar y encontrar un escape durante un momento de miedo para el mundo. Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar sin juicios”, escribió. “Un lugar para liberarse del perfeccionismo y del exceso de pensamiento. Un lugar para gritar, liberar, sentir la libertad”.