Juvan, promesa latina

Juvan, cantante tapatío de 19 años, se encuentra promoviendo su sencillo “2x1”, el cual ya está disponible en plataformas digitales y del cual también ya está preparando el videoclip para sorprender a sus seguidores. En entrevista se dice emocionado por la respuesta que ha tenido la canción a los pocos días de su lanzamiento, sobre todo en regiones de América Latina.

“Estoy súper emocionado porque es un trabajo de mucho tiempo y al verlo reflejado en las redes sociales, la reacción de la gente y ver cómo va creciendo en Spotify y en YouTube, me emociona, y como es el primer sencillo es un cariño súper especial. En las ciudades donde más se escucha es en Santiago de Chile, Caracas, Bogotá, Quito, Perú, Ciudad de México y en diferentes partes de toda la República, ahora checando las estadísticas de Spotify, se escucha en 32 países”, comparte Juvan.

El cantante está preparando un EP con varios temas donde explora los sonidos latinos, caribeños y las bases del urbano, pero también está interesado en los sonidos anglosajones y en perfilar su carrera de manera internacional a raíz de este camino sonoro. De hecho le gustaría hacer una colaboración con Sofía Reyes en un featuring de este tema y demostrar el talento que se gesta en Guadalajara, de donde es él, y Monterrey, de donde es ella. Ahora mismo Sofía es un referente de los artistas nuevos que giran en los sonidos globales.

“Yo desde los seis años canto, lo hacía en eventos familiares, en la escuela, en fiestas y después el entorno se volvió más profesional. Entonces, puse los pies en la tierra y me dije a mí mismo que quería dedicarme a esto, me estuve preparando en clases de canto, de música… Tenemos un equipo muy grande de marketing y de producción, y poco a poco me he ido acostumbrando a esta nueva vida”.

Juvan destaca que el género urbano le es muy versátil y con él se puede expresar al 100%. “Puedo hablar de aventuras, amor, desamor, corazonadas, de rompimiento y siento que es una forma más cercana de llegarle a mi gente que son los jóvenes, con los que yo me identifico y por ahí le estamos apuntando”. Sobre la letra de “2x1” señala que fue un trabajo de él y su equipo.

“La canción es súper juvenil y habla de lo que a todos les ha pasado cuando van a una fiesta o un antro, donde estás con tus amigos conviviendo y ves llegar a una niña hermosísima y te preguntas cómo le harás para platicar con ella. Esta canción trata de cómo llegarle, invitarla a bailar y poder así convivir con ella”.