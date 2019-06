Juvan, con la mira en Cuba

El cantante tapatío Juvan está por embarcarse a Cuba, el próximo 21 de junio, donde permanecerá dos semanas trabajando en nueva música: “Me contactaron unos productores de allá, han estado nominados a premios. Voy a estar dos semanas, viendo si hacemos colaboraciones, producciones”.

Juvan pasará por las ciudades de Pinar del Río y La Habana, para grabar algunos temas que ya han estado preproduciendo: “Hemos estado en contacto, me mandan temas, yo les mando ideas. Tenemos ya maquetas, pero allá se va a concretar. Todo es relativo: Tenemos una idea, pero al llegar al estudio va surgiendo el tema y puede cambiar totalmente. Si una canción va más en un sentido rompecorazones, después se puede volver romántica, es relativo”.

El proyecto de música urbana de Juvan nació en agosto del año pasado, cuando publicó “2x1”, su primer single: “Me matas”, el segundo sencillo se lanzó en abril pasado: “Somos un equipo. El proyecto está conformado por gente de México (en Mazatlán), Venezuela, Colombia y Cuba. Todos aportamos ideas para formar las canciones y producirlas”, platicó sobre el equipo que lo acompaña. De sus músicos, agregó: “Somos como una familia, tenemos una gran química, somos de la edad, y tenemos una gran amistad desde que nos conocimos”. Batería, guitarra eléctrica y acústica, piano y bajo es la instrumentación: “También ayudan en la parte de la producción”.

Sobre el inicio de su carrera, el cantante recordó: “Llevo cantando desde que tengo memoria. Todo fue por coincidencia, todo se fue dando poco a poco, como un dominó: Pieza por pieza. Me invitaron a participar en un evento, muy casual. Fui a grabar a un estudio, el productor me recomendó ir a clases con Ileana Gueché. Después tuve un concierto en una plaza, me vio un productor: platicamos, hicimos química, así empezó el proyecto”.

Al comenzar su proyecto, el primer sencillo les abrió muchas puertas: “Tres veces en el Teatro Galerías. En las Fiestas de Octubre, abrimos conciertos con Paty Cantú, nos invitaron a cantar a Chicago”. En Jalisco ha tocado en Cocula, Yahualica, Tepatitlán y Tamazula, entre otros: “Dejamos un poco de tiempo de vida al sencillo, fuimos a grabar el video, después el segundo sencillo. Logramos concretar la idea y sacamos la canción con el video, que grabamos en Puerto Vallarta”.

De su repertorio, Juvan agregó: “En los shows incluimos cóvers, para enganchar más a la gente y hacer más dinámico el espectáculo, que sea más rico en sabor y música”.