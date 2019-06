Kany García rema “Contra el viento”

La cantante y compositora Kany García lanzó este mayo “Contra el viento”, su séptimo disco de estudio. Luego de haber publicado “Soy yo”, en mayo del 2018, la puertorriqueña platicó en entrevista durante su visita a Guadalajara sobre las razones para compartir nuevo material con esta velocidad: “Los discos no tienen tiempo, uno a veces percibe que deben salir cada dos o tres años. O ahora la otra regla: sacar un sencillo. Al final uno se da cuenta de que el disco es cuando está la música, cuando están las canciones, cuando está el concepto. Es cuando debe de ser. Llegó un punto en el que ya estaba hecho y era una necesidad compartirlo con la gente, sentía que tenía un concepto muy claro del álbum. Estaba muy completo como para esperar únicamente porque era muy pronto”.

A pesar de la rapidez, el proceso creativo de “Contra el viento” supuso una inmersión mayor por parte de la cantautora: “Es el álbum más completo que he hecho en mi carrera, y el que en menos tiempo he hecho. Creo que tiene mucho que ver el álbum pasado, fue un álbum que me tomó mucho escribir, y a la vez me tuve que ejercitar demasiado en escribir para hacerlo. Cuando ya vino este sentía que tenía mucho que decir”.

Son nueve canciones compuestas por Kany García, más un cover y una canción escrita en colaboración: “Uno lo hago con Tommy Torres, porque lo hice sin pensar que fuera para mi disco. Cuando hacemos las cosas así de natural no hay barreras. Estaba en casa y él me llamó para escribir con él: ‘No tiene que ser para ti, puede ser para mí’. Componer así con un amigo es fácil escribir. En el caso de Fito Páez me parecía, después de tener nueve canciones escritas, tener una canción de alguien que admiro de toda la vida, que me está diciendo ‘Quiero estar en tu vida, en tu carrera’. Me parecía importante poderme dejar contagiar por él y por su música”. La composición del argentino, “Las palabras” es a dueto. Además de esa colaboración con Fito Páez, “Contra el viento” incluye otra voz, la de la mexicana Natalia Lafourcade (con “Remamos”) y Fito Páez.

Otra colaboración, aunque no musical, es la del arte del disco, hecha por el español Joaquín Sabina, quien la buscó para ofrecerle ese aporte: “Para mí es un honor y privilegio, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Estos grandes, leyendas vivientes de la música estén virando su mirada y fijándose en mí”.

En este nuevo disco hay frases y canciones que remiten a temáticas sociales, una preocupación e inspiración de Kany: “Creo que mientras más adulto a uno más afectan las cosas, el mundo que dejamos, el camino. Mientras más viajo también más conozco. Eso indirectamente a un artista que no escribe sus canciones lo afecta en el escenario: a un artista que tiene la capacidad de escribir sus canciones es más reflejado, más palpable directamente”.

Kany García retomará los escenarios en agosto: a México planea volver para ofrecer conciertos en noviembre. Países de Centro y el Sur América están en la lista, además de España: “Es una gira particular, porque no he parado con el disco pasado. Es en medio de la gira armar una gira. Los músicos están ilusionados”.