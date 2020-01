Justin Bieber revela que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme

El cantante canadiense Justin Bieber confesó que le fue diagnosticada la enfermedad de Lyme, lo cual explicará en su documental que estrenará el próximo 27 de enero.

Bieber, quien recientemente lanzó el sencillo Yummy que marca su regreso a la música, utilizó sus redes sociales para hablar de dicho padecimiento que ha afectado su salud en general.

YUMMY OFFICIAL MUSIC VIDEO OUT NOW https://t.co/fonSxW5qzK pic.twitter.com/kVAVBC2Tqm — Justin Bieber (@justinbieber) January 4, 2020

"Mientras mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber parecía una mierda, metanfetamina, etc... No se dieron cuenta de que he sido diagnosticado recientemente con la enfermedad de Lyme. No sólo eso, sino que tenía un caso serio monocrónico que afectaba mi piel, función cerebral, energía y salud general", escribió el cantante de 25 años.

Agregó que los detalles de esta situación, los dará a conocer en su serie documental que estará disponible en YouTube. "¡Puedes aprender todo lo que he estado luchando y superando! Han pasado un par de años difíciles, pero recibiendo el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad incurable hasta ahora y vuelva a estar mejor que nunca".

De acuerdo a TMZ, fuentes que han visto el documental, dicen que Justin señala los motivos por los que tanta gente pensó que estaba luchando contra la depresión y otros problemas emocionales, lo que era resultado de la enfermedad de Lyme que le identificaron hasta el año pasado, y la cual es causada por la picadura de una garrapata.

En Justin Bieber: Season también se podrá ver la íntima boda del cantante con la modelo Hailey Baldwin, así como aspectos de la grabación de lo que será su próximo álbum de estudio.

