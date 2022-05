Justin Bieber hizo magia en el estadio 3 de Marzo

El día finalmente llegó para los 20 mil tapatíos que anoche abarrotaron el estadio 3 de Marzo para encontrarse con Justin Bieber, quien en punto de las 20:30 horas, dio inicio a su último show en México como parte de su "Justice World Tour", que previo a llegar por primera vez a Guadalajara, marcó llenos en su regreso a Monterrey y Ciudad de México.

Luego de que los artistas invitados ¿Teo? y Eddie Benjamin prepararon individualmente el escenario con sus propuesta de urbano y pop, Justin finalmente apareció en el escenario y aunque ya era conocido parte del recorrido sonoro en este tour, el líder de los “beliebers” generó una ola de gritos y aplausos cuando “Somebody” y “Hold me” fueron los primeros temas en encender la producción de lásers y fuegos artificiales.

Acompañado por bailarines, su banda y proyecciones coloridas en el escenario, Justin comenzó su menú sonoro con “Deserve you”, “Holy”, “Where are u now”, “What do you mean?” y “Yummy”, para seguir con un set acústico con “Hold tight” y “Love yourself”.

Entre canciones y saludando por momentos a los fanáticos tapatíos, Justin reafirmó su mensaje de paz y los motivos para llamar a su gira y último disco "Justice" y dar testimonio de cómo la fe en Dios le dio un nuevo enfoque a su vida, dando paso así a temas como “All that matters”, “Honest”, “Sorry”, “Love you different” y su canción debut "Baby".

"Así que tenemos que dejar de centrarnos en todas las cosas que van mal", expresó Justin entre los diversos videos que compartió a sus fans al recalcar los cambios drásticos que ha tenido su vida. Ante los mensajes de Justin, el público tapatío no dudó en aplaudir las reflexiones del cantante, que durante momentos mostró semblantes pensativos, melancólicos y de bastante conmoción.

Aunque la solemnidad reinó al estar frente al piano en la víspera de “Peaches”, el baile regresó al escenario para cerrar el reportorio con “Anyone”, repitiendo nuevamente una lluvia de luces y pirotecnia multicolor en el cielo que brindó un reflejo especial en la pasarela de más de 33 metros de largo que recorrió por completo en todo el show.