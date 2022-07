Justin Bieber formará parte del quinto aniversario de “Free Fire”

El desarrollador y editor de juegos en línea Garena anunció que para celebrar el quinto aniversario de “Free Fire” tendrán una serie de actividades especiales y entre éstas una especial colaboración con Justin Bieber, quien formará parte de los lanzamientos y sorpresas que la plataforma plantea con contenidos temáticos favoritos de los jugadores, recompensas exclusivas y promociones.

“Estoy emocionado de colaborar con Garena Free Fire para tener esta oportunidad de entretener a mis fans de todo el mundo. Esta colaboración con Free Fire nos ha permitido explorar varias dimensiones en las que podemos integrar mi música con videojuegos y no puedo esperar a que todo el mundo disfrute de lo que hemos trabajado tan duro tras bastidores, indicó Justin Bieber tras el anuncio oficial de las celebraciones de Garena.

Aunque en próximas fechas se dará a conocer la totalidad de actividades para este festejo, de momento se ha confirmado que Free Fire ofrecerá su primera presentación dentro del juego el 27 de agosto con Justin Bieber, quien estrenará una canción exclusiva como parte de las celebraciones del quinto aniversario del juego.

“Los jugadores pueden esperar sumergirse en un escenario interactivo, bailar al ritmo de los emotes personalizados, participar en mini-juegos e inclusive participar con el personaje de Justin Bieber en el escenario”, reveló la plataforma Garena.

“El enorme apoyo que hemos recibido de nuestra comunidad global de fans y jugadores a lo largo de los años ha hecho de Free Fire lo que es hoy y esta celebración es para ellos. Estamos emocionados y nos sentimos agradecidos de colaborar con un icono global como lo es Justin Bieber, cuya influencia en la moda y música sin duda ha inspirado a muchos alrededor del mundo, incluyendo a nuestra comunidad de Free Fire, la cual se expresa con su creatividad a través de su Estilo de la Batalla. Las celebraciones del quinto aniversario de Free Fire serán las más grandes a la fecha y estoy seguro que la serie de eventos que tenemos planeados emocionarán a nuestros fans y jugadores”, dijo Harold Teo, productor de Free Fire, de Garena.

“Los consumidores están buscando experiencias inmersivas que los hagan encontrarse con sus pasiones en una forma única, pero orgánica”, expresó Rachel Sclegel, directora de cuenta de UTA Esports, cuyo equipo negoció el acuerdo entre Bieber y el cliente de marketing, Garena: “Las integraciones no son nuevas, pero la gran escala de las oportunidades únicas dentro del juego con un artista reconocido mundialmente es lo que hace tan dinámica a esta alianza”.

¿Qué es Garena?

Garena es un desarrollador y editor de juegos en línea líder a nivel mundial. Free Fire, su título Battle Royale móvil de desarrollo propio, fue el juego móvil más descargado del mundo en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con data.ai, conocido previamente como App Annie.

Garena está dirigido por jugadores apasionados y tiene una comprensión única de lo que quieren los jugadores. Licencia y publica exclusivamente títulos exitosos de socios globales, como Arena of Valor, Call of Duty: Mobile y League of Legends, en mercados seleccionados a nivel mundial.

Garena promueve las experiencias sociales y de entretenimiento a través de juegos, lo que permite a sus comunidades participar e interactuar.

Garena también es un organizador líder de deportes electrónicos y alberga algunos de los eventos de deportes electrónicos más importantes del mundo.

Garena es parte de Sea Limited (NYSE: SE), una empresa líder mundial en Internet para consumidores. Además de Garena, las otras actividades principales de Sea incluyen su división de comercio electrónico, Shopee, y la división de servicios financieros digitales, SeaMoney. La misión de Sea es mejorar la vida de los consumidores y las pequeñas empresas con tecnología.

