Justin Bieber confiesa las malas decisiones de su vida

Justin Bieber reconoce que a pesar del dinero, el éxito y los premios se ha sentido insatisfecho, que ha abusado de las drogas y ha sido irrespetuoso con las mujeres, y después de hacer esta reflexión, asegura que ahora está pasando por la mejor etapa de su vida: el matrimonio.

“Me distancié de todos los que me amaban. Sentía que nunca iba a poder cambiar"

El cantante canadiense, quien se casó con Hailey Baldwin en 2018, señaló que su vida ha estado marcada por malas decisiones: "Comencé a consumir drogas fuertes a los 19 y a cometer abusos en todas mis relaciones. Estaba resentido, era irrespetuoso con las mujeres, y estaba enojado".

“Me distancié de todos los que me amaban. Sentía que nunca iba a poder cambiar. Me llevó años dejar atrás todas esas malas decisiones, arreglar relaciones rotas y cambiar mis hábitos para vincularme", señaló Bieber en una carta que publicó en su cuenta de Instagram.

También habló de cómo impactó la fama en su vida: “Ustedes veían que tenía mucho dinero, ropa, autos, elogios, triunfos, premios, y seguía estando insatisfecho. ¿Están al tanto de las estadísticas de estrellas infantiles y cómo impacta en sus vidas?”.

El intérprete de “Love Yourself” y “Baby” señaló que la presión y la responsabilidad fue puesta en un chico, cuyo cerebro, emociones, y lóbulo frontal (el de la toma de decisiones), todavía no se habían desarrollado.

"Mi talento progresó y me convertí en ultra exitoso y todo ocurrió en un lapso de dos años. Mi mundo entero me dio vuelta en la cabeza, pasé de ser un niño de 13 años de una pequeña ciudad a ser adorado de izquierda a derecha por todo el mundo con millones diciendo cuánto me amaban y cuán increíble era”.

En su reflexión, consideró que el matrimonio es una increíble y nueva responsabilidad: "Aprendes de la paciencia, la confianza, el compromiso, la bondad, la humildad y todas esas cosas que muestran que sos una buena persona".

Cabe destacar que Justin Bieber, de 25 años, se ha refugiado en la religión para cambiar su vida y salir del vacío que le ha dejado la fama, por lo que concluyó su texto, refiriéndose a Jesús.

”Todo esto para decir que cuando los problemas vengan, continúes luchando. Jesús te ama, sé bueno hoy, sé audaz hoy, y ama a las personas hoy, no por sus estandars sino por el amor perfecto e infalible de Dios".

AC