Julión Álvarez, con botas de hule y lavando trastes, enamora a sus fans | VIDEO

El cantante Julión Álvarez había aparecido en redes sociales lavando un tinaco, tanto que hizo volar las redes sociales donde varios usuarios o mismos seguidores del intérprete le hacían comentarios sobre la humildad y "sencillez" que tiene.

Asimismo, nuevamente sorprendió al público tras un video que se filtró por el usuario "naboryanez" en su cuenta de TikTok con la siguiente descripción: "Un día común en la vida cotidiana de Julión Álvarez, y no es campaña política como lo hacen varios"

TIKTOK/ @naboryanez

Pues, se veía al cantante muy humildemente portando unas botas de hule blancas, lavando los trastes, y agarrando un poco de comida que se veía por ahí, por segunda ocasión enamoró a sus fans. Recibiendo críticas como:

"Yo quiero ver una serie de Netflix sobre Julión", "Amamos su sencillez", "La vida de campo, es lo más hermoso", comentaron seguidores de Julión.

LEE MÁS: Thalía expresa cómo se sintió cuando el conductor le dijo “Corrientota”

Sin duda, el intérprete muestra al público su vida detrás de las pantallas grandes y los escenarios en los cuales muestra su talento y voz, dando a entender que los artistas también tienen una vida como cualquier otra persona común.

Es decir, no por ser figuras públicas significa que: "No lavan trastes", "No cocinan", entre otras actividades que estamos acostumbrados a realizar día a día. Asimismo, Álvarez se ha mostrado la gran parte de veces que sabe de dónde viene y con los pies bien puestos en la Tierra.

También, su aparición en el reality de Televisa "Mi Famoso y Yo" estrenado el 19 de marzo por el Canal de las Estrellas junto con otros famosos invitados al proyecto aparte de él como: Kimberly Loaiza, Gabriel Soto.