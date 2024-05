Lichnovsky causa polémica tras asistir a torneo de golf del Canelo Álvarez

Saúl "Canelo" Álvarez estuvo en la Ciudad de México para llevar a cabo la tercera iteración de su evento "No Golf, No Life" en el club de golf Bosque Real, Huixquilucan. Expresó que el golf contribuye positivamente a su desempeño en el boxeo.

"Tengo mi tiempo para jugar golf, cuando yo me concentro dejo el golf 100 por ciento, tengo meses que no jugaba, es una distracción buena para no estar tan estresado, pero debes tener tus descansos, lo dejo cuando estoy en concentración", contó el tapatío.

El campeón actual de los supermedianos descartó la idea de buscar una carrera profesional en el golf después de retirarse del boxeo. Para él, el golf seguirá siendo simplemente un pasatiempo.

En dicho torneo estuvieron presentes otros deportistas, como es el caso del defensa del América Igor Lichnovsky, quien presumió a través de sus redes sociales su visita al lado del campeón del mundo.

Sin embargo, esto no fue del agrado de varios aficionados del América quienes criticaron al chileno por su visita al torneo de golf justo un día antes de jugar la semifinal de vuelta del Clausura 2024 ante las Chivas.

Varios aficionados de las Águilas se lanzaron contra Igor, pues consideran que debería estar concentrado previo al Clásico Nacional, añadiendo que el equipo no pasa por un buen momento futbolísticamente.

La neta, que mal está el asunto con Igor Lichnovsky. Esta viendo que el equipo pasa por un momento crítico y tal parece no importarle. Existen tiempos para todo, este no es para pensar o hacer otras cosas.— La Reta (@LaRetaDeportes7) May 17, 2024

Ya sabe Lichnovsky que no va a continuar en América.



Ya le vale lo que ocurra en la liguilla. Hasta a propósito lo hace. https://t.co/of9BTKSL0A— Roger García (@elrogerqro) May 17, 2024

@ClubAmerica cuando le van a poner un alto a Igor Lichnovsky?? ����������— Luis Uribe (@elluisito96) May 17, 2024

Por tu bien jardine sienta a Igor Lichnovsky, dale una oportunidad a fuentes, tienes a reyes , tienes a juarez , igual por el momento a chicote Calderón, no me alzó el cuello como DT como muchos por acá pero siento que fuentes le daría mucho al américa mañana ������ pic.twitter.com/3BDi0wyFn4— crocket coco loco (@CrocketcockLoco) May 18, 2024

Siempre lo he dicho , el peor enemigo del america no es chivas, monterrey, cruz azul etc sino el mismo america y más si tienen jugadores como este ��Igor Lichnovsky y que haya paleros y alcahuete que lo protegen , se les olvida que por su culpa pachuca metió 0 vs 1adiós delclub pic.twitter.com/WErK9hX5lD— crocket coco loco (@CrocketcockLoco) May 18, 2024

A pesar de las críticas hubo otros aficionados que defendieron a Lichnovsky, ya que consideran que no está siendo nada malo y está en su tiempo libre.

Esta no es la primera vez que el defensa de coapa se ve involucrado en temas polémicos, anteriormente fue criticado debido a los podcast que realiza al lado de su compañero de equipo Kevin Álvarez, jugador que también ha sido señalado por el mal momento futbolístico que atraviesa.

