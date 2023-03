Julión Álvarez es un cantante de música regional mexicana que llena palenques debido a su gran éxito. Pero en esta ocasión, también fue celebrado por sus fanáticos, sólo que en un camión de transporte de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Un video que circula en redes sociales, mostró el momento en el que Julión Álvarez tuvo que tomar un transporte para desplazarse del avión a la terminal aérea. Ahí, en medio de otros pasajeros, comenzó a recibir peticiones para que cantara uno de sus temas. Él sonreía, mientras afirmaba: "Me da vergüenza, oiga".

Pero las solicitudes siguieron, "poquito", le pide una mujer; y Julión no tuvo otra opción que complacer a sus fanáticos. "Sí me chiveo todavía", respondió para luego entonar una estrofa: "Pero sólo soy, un simple terrenal, que vive alucinando. Eso de llamarte por las noches y colgar, se me sigue dando..." El público estalla en aplausos y le lanzan una "porra".

Tenemos #chiapanecos exitosos, sencillitos y carismáticos como @julionalvarez, tanto que cuando la paisanda se lo topa en el camión les canta, aunque “todavía se chivea”. pic.twitter.com/9DKEcuoH3o — Pedro Gerardo López (@pedrogerardo26) March 2, 2023

"¡Arriba Chiapas!", "¡Julión es pueblo!", "¡Julión para presidente de la Concordia!", son algunas de las expresiones que reconocieron al cantante.

El video ha sido compartido por varios usuarios en redes sociales que destacan la sencillez y carisma del cantante.

OA