Julio Camejo lanza campaña #JuntosSomosMásFuertes

Consciente de los estragos económicos que está dejando el aislamiento social a causa del COVID-19 en las pequeñas y medianas empresas, el actor Julio Camejo impulsa la campaña #JuntosSomosMásFuertes en redes sociales, con el fin de que otros amigos que son celebridades como él, hagan anuncios de manera gratuita de comercios locales en sus historias de Instagram para que la audiencia que los sigue compre en esos negocios.

“En medio de un marco donde la mayor parte de las noticias son de crisis, muerte, enfermedad, pandemia y recesión, tienes de dos: una es sentarte a llorar y quejarte, y la otra es verte propositivo y sacarle partido a la peor situación. Evidentemente un artista es un medio de comunicación social masiva, por ende tiene una responsabilidad que puede o no evadirla. Y la fama te hace más benévolo o totalmente más estúpido, no hay de otra. Entonces, yo me pregunté cómo podía apoyar en medio de esta situación y cómo podía ser útil y se me ocurrió la idea de hacer comerciales gratis para pequeñas y medianas empresas”, comparte en entrevista.

Señala que espera que con este movimiento se pueda incentivar de alguna manera la economía interna, y ha tenido muy buena respuesta por parte de la audiencia y sus compañeros del gremio.

“Afortunadamente ha habido buena respuesta, la gente se sumó y sobrepasó mis expectativas, así que tuve que darme a la labor de llamarle a los amigos del medio, quienes ya se sumaron como Fabiola Campomanes, Cecilia Galliano, José Ron, Latin Lover, Liz Vega, Arturo Carmona y futbolistas (entre otros). Porque esta es una situación en cadena, si no apoyamos a la pequeña y mediana empresa, cuando esto pase mucha gente va a quebrar o va a perder su negocio, y al menos tenemos que entender algo, que juntos vamos a salir más rápido y que juntos somos más fuertes”.

Las pequeñas y medianas empresas interesadas pueden buscar la cuenta de Instagram del actor, @soyjuliocamejo para enviar un mensaje donde le explique de qué es la compañía, si tiene trabajadores, servicio a domicilio y si es en cierta región o en todo México. Todos los días sube tres mini comerciales y las celebridades que se suman, desde sus cuentas, aportan su creatividad; Julio por ejemplo, usa un poco la comedia y se apoya de sus hijos. Además, deja claro que esta campaña es gratuita, “no tienen ni que mandar producto o gastar dinero en nada, es gratis”.

El actor recuerda que él ya lleva más de una veintena de días de confinamiento, justo porque comenzó a darse cuenta de la gravedad de la pandemia cuando se encontraba de gira en ciudades del Norte del país que colindan con Estados Unidos, y también porque estaba rodando “Narcos México”, serie de Netflix, y tuvieron que parar las grabaciones para ir a la cuarentena, por eso es que desde antes de que en México se tomaran las medidas, él ya implementaba precauciones. Pasa los días con su familia, haciendo ejercicio, conviviendo con sus hijos, ayudándoles en sus tareas y estudiando para cuando regrese a trabajar.

JL