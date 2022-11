Julieta Venegas estrena su álbum inédito “Tu Historia”

Luego de que la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas marcó su regreso a la escena musical con la colaboración del éxito “Lo Siento BB:/” y recientemente fuera galardonada a “Mejor interpretación reguetón” en la edición 23 del Latin Grammy 2022, junto a Tainy y Bad Bunny, la cantautora ha brindado una nueva sorpresa a su fans con el lanzamiento oficial de su más reciente álbum “Tu Historia”, compuesto durante la pandemia.

El corte promocional de este disco es la canción que le da nombre al mismo: “Tu Historia”, compuesta por Julieta en letra y música, que remite con la calidez y sensibilidad -características de Julieta- a la amistad, al amor y la reconciliación con su pasado. Este tema fue producido por Alex Anwandter (ex-líder de los extintos Teleradio Donoso y una de las figuras claves del pop chileno de los últimos años) y grabada en Outlier Music de New York.

“Elegí el título de ‘Tu Historia’, porque para mí hay que reconocer nuestro pasado como parte nuestra, creo que cuando haces a tu pasado parte de tu aprendizaje te enriquece. Yo siempre fui peleadora del pasado, pero ahora estoy más con la idea de que ese pasado me ha enseñado y construido, por lo cual soy quien soy con todo, mis aciertos, y también mis errores”, indicó Julieta Venegas.

Así comenzó el recorrido de “Tu historia”

“Mismo amor “, es un single que juega con los simbolismos para plantear un conflicto dentro de una canción, que se acompaña de un video que acentúa una serie de contradicciones, “se dice algo pero se demuestra otra cosa, querer estar pero no saber hacerlo, algo que te impide estar con esa persona, pero la realidad es que no está funcionando. Es la tensión que puede existir, per no es necesariamente en una relación de pareja”. Sin duda, una auténtica bomba con la que inauguró su nueva etapa como artista independiente de la mano de Altafonte. Después de este sencillo, estrenó el segundo adelanto: “Caminar sola”.

Seguido de esto, la cantante realizó una gira por Estados Unidos, que contemplaron la edición del Festival Vive Latino de este año en Mexico, así como algunas fechas en Colombia, España, Uruguay, Argentina y Chile, agotando localidades, además del Primavera Sound en Argentina.

Su tercer tema lanzado fue “EN TU ORILLA”, una canción inspirada en un poema del chileno Rául Zurita, a quien descubrió en sus lecturas durante la pandemia. Su obsesión se inclinó por el poema “Guárdame en ti” , llevándola a traducir la delicadeza de las palabras de Zurita, y confirmar que la música expresa todas las emociones, que hay que hacerla con amor. Incluso, el poema fue musa de varios temas antes de quedar como inspiración del nuevo sencillo.

“Te encontré” es, junto a “Mismo Amor”, “Caminar Sola” y “En tu orilla”, otro éxito de Julieta Venegas que rápidamente se posicionó en las listas de popularidad, y en el que reflexiona sobre la búsqueda de diferentes tipos de amor, y cuando al fin llega esa persona con la que se crea una conexión mágica e intensa.

Ahora con “La nostalgia”, es el quinto sencillo en el que Venegas trae a cuadro símbolos e imágenes que remiten a su pasado. Dicha canción fue escrita por Julieta en pleno comienzo de la pandemia y con dificultades para viajar.

Su melancolía y el estar lejos de su ciudad y su familia, la llevaron a cantarle a aquello que vive en nuestros corazones y a veces negamos, y el recordar con cariño al pasado. O la ciudad en la que crecimos, pero de la cual ya nos fuimos. El video fue lanzado en exclusiva para Facebook y actualmente ha alcanzado 55 millones de reproducciones.

MF