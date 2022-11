Tras el estreno de canciones como “Mismo Amor”,” Caminar Sola”, “En Tu Orilla” y “Te Encontré”, que se posicionaron como canciones destacadas y portadas de las principales playlists en plataformas digitales, la cantautora Julieta Venegas ha revelado nuevas pistas de lo que será su próxima producción “La nostalgia”, del cual ahora se desprende un sencillo del mismo tema acompañada por su video musical.

En este nuevo material, Julieta Venegas revisita sus raíces en su más reciente video musical titulado “La Nostalgia” que estrenó a través de Facebook, siendo el quinto sencillo de su próximo material discográfico, en el que la cantante trae a cuadro símbolos e imágenes que remiten a su pasado.

Dicha canción fue escrita por Julieta en pleno comienzo de la pandemia y con dificultades para viajar; su melancolía y el estar lejos de su ciudad y su familia, la llevaron a cantarle a aquello que vive en nuestros corazones y a veces negamos, y el recordar con cariño al pasado o la ciudad en la que crecimos, pero de la cual ya nos fuimos.

"Durante la filmación estuvimos felices, de buen humor con gente talentosa y buena trabajando. No creo que se pueda pedir más".

El video de “La Nostalgia” fue dirigido por Nicolasa Ruiz, y todo el video tiene un lenguaje simbólico y fantasioso, además de bonito, la visión de Nico, y de Daniela Maung, la directora de arte, en tanto que la dirección de fotografía está a cargo de María Secco (El comediante (2021), Restos de viento (2017), producido por Paulina Valencia y Kinstsugi Cine.

“Vengo trabajando con mujeres directoras y me parece una manera ideal, porque nos acercamos desde la incertidumbre. Buscamos la historia, pensando en la canción, haciendo diálogo, y eso creo que nos llevó a un trabajo personal, en donde la visión de Nico se junta con mi propio lenguaje, igual de personal”, explicó Julieta Venegas a propósito de este nuevo lanzamiento.

En el video filmado en Baja California, se aprecian los viajes por carretera, y un grupo de mujeres que representan a diferentes generaciones que acompañan a Venegas; así como algunos clips de su pasado que están dispersos a lo largo del video, dando ese toque biográfico.

“Conocí el trabajo de Nico por sugerencia de mi hermana y amigas, y me gustó mucho su mirada autobiográfica y periférica. Yo estaba con ganas de filmar el video en Baja California particularmente, algo me jalaba a ir a filmar a mi ciudad, a mi estado. Ese paisaje me parece importante para la temática de la canción. Y el paisaje es tan importante en el video, esas piedras, esos cerros. Durante la filmación estuvimos felices, de buen humor con gente talentosa y buena trabajando. No creo que se pueda pedir más”, apuntó Julieta Venegas, quien regresa a los escenarios mexicanos con shows pactados para el próximo 25 y 26 de noviembre en el Teatro Metropólitan; y el 29 de ese mismo mes, ofrecerá un concierto único en la ciudad de Nueva York.

A través de este link puedes ver el video y escuchar la canción de Julieta Venegas: https://fb.watch/gxxYr4nYOB/

¿Quién es Julieta Venegas?

Compositora, cantante y música mexicana, es multiinstrumentista y toca principalmente el piano, el acordeón y la guitarra, siendo una de las músicas latinas más reconocidas a nivel mundial.

Fue integrante de la banda Mexicana Tijuana No!, antes de comenzar su carrera solista en 1996. Editó siete álbumes de estudio, a los que se suman el acústico para la cadena MTV como también la banda de sonido de la obra de teatro, La Enamorada, entre otros.

Se estima que ha vendido 25 millones de discos a nivel mundial; obteniendo certificados en disco de oro y platino en países como México, Estados Unidos, Italia, Argentina, Brasil y España. A lo largo de su carrera ha ganado dos Premio Grammy y 10 premios Grammy Latinos, también dos Billboard Music Award, siete premios MTV, entre otra treintena de premios.

Fue nombrada Embajadora de la Buena Voluntad por UNICEF en México y también Embajadora de Buena Voluntad por el Consejo de Ministras de las Mujeres de Centroamérica (COMMCA).

Cuenta con más de 16 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 800 mil seguidores en Instagram, casi 3 millones en Facebook, y más de 4 millones en Twitter.

MF