Julián Gil se reencuentra con su hijo y critica a Marjorie de Sousa

Luego de que Julián Gil celebrará haberse reunido con su pequeño Matías, el actor hizo un llamado a que no se le quiera alejar más de él porque tiene derecho a verlo.

Este martes por la mañana su expareja Marjorie de Sousa aseguró que su hijo tenía mucha madre, pero el argentino reculó y dijo que también tiene padre y eso no se debe olvidar.

"La mamá de Matías hizo un comentario 'Matías tienen mucha madre, como muchas mujeres', que resume un poco lo que ha estado pasando desde hace tres años. Es fuerte, le preguntan sobre la figura paterna, sobre cuán importante puede ser y sus contestación es 'tiene mucha madre'.

Esas tres palabras indican cuáles son sus intereses, no pretende que yo como padre esté en la vida del niño, ella no quiere que esté en el vida de Matías. Para ella la figura paterna no es necesaria", detalló el actor.

Gil señaló que su interés siempre ha sido estar presente en la vida de Matías, tal como lo ha hecho con sus otros dos hijos.

Considera que para los niños y niñas es importante la figura paterna en sus vidas, algo que Marjorie quiere privar a su primogénito. "El hecho de que ella no haya tenido una figura paterna es un problema de ella, pero no tiene por qué privar a mi hijo de un derecho que tienen y algo que siempre he querido hacer", agregó.

Julián Gil manifestó que él no comprende que las madres quieran apartar al padre de su hijo, "a menos que el padre sea un asesino y violador" e incluso en esos casos tienen derechos. "Yo puedo estar preso y estar 30 años en la cárcel y aun así tengo el derecho de que el niño y yo tengamos un vínculo", dijo.

jb