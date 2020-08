Julian Casablancas, una voz y talento experimental

La voz de Julian Casablancas es una de las más reconocidas dentro del rock de los últimos 20 años. Junto a The Strokes se convirtió en un parteaguas para las bandas venideras después del lanzamiento de su disco debut de larga duración a mediados de 2001, "Is this it", cuando Julian tenía apenas 22 años.

Después de una carrera con altos y bajos, proyectos alternos, y donde también pasó problemas de adicciones, este 23 de agosto el músico estadounidense celebra su cumpleaños 42 aún como líder de la banda de Nueva York pero manteniéndose experimentado con otros artistas.

Por eso celebramos con 5 temas musicales el cumpleaños de Casablancas:

"Hard to explain", The Strokes (2001)

Si bien ya antes habían lanzado el EP "The modern age" a principios de aquel año y donde se incluían los temas "The Modern Age", "Last Nite" y "Barely Legal", su primer álbum de larga duración no llegó hasta meses después.

El primer sencillo promocional que vio la luz en junio en Reino Unido, fue "Hard to explain" cuya letra fue compuesta por Casablancas y donde muestra su clásica voz desgarradora.

"My drive thru", sencillo colaborativo, 2008

En una onda más bailable del lado del hip-hop, funk y dance-punk, Casablancas se unió a Pharrel Williams y Santigold como parte de una campaña de una famosa marca de tenis. De esa colaboración surgió esta canción en cuyo video musical en blanco y negro aparecen los tres cantantes cantando y bailando como si se trataran de recortes de papel.

"11th dimension", Julian Casablancas (solista), 2009

Durante una pausa con The Strokes el cantante se aventuró con su proyecto solista bajo el título "Phrazes for the young", álbum que recibió en general una respuesta positiva de la crítica. En esta ocasión la apuesta está entre una mezcla de rock, electrónico y new wave con uso de sintetizadores como se escucha en el primer sencillo, "11th dimension", eso sí sin dejar de lado su estilo vocal.

"Leave It In My Dreams", The voidz, 2018

El proyecto alterno del músico (antes llamado "Julian Casablancas + the voidz) tiene dos discos de estudio, el primero lanzado en 2014 con el nombre "Tyranny" y el segundo "Virtue" en 2018. El tema más escuchado de acuerdo con Spotify es este, proveniente del segundo álbum, con más de 14 millones de reproducciones. La banda está catalogada dentro del chill wave que se caracteriza por el uso de sintetizadores.

"Instant Crush", colaboración con Daft Punk, 2013

Sencillo extraído del "Random Access memories" de Daft Punk, uno de los lanzamientos más esperados y aplaudidos de aquel año (contiene otros temas como "Get lucky") sobre todo porque el dúo francés no había lanzado un disco de estudio desde 2005, únicamente habían hecho recopilatorios, remezclas y la banda sonora de Thron: legacy (2011).

Para esta canción Casablancas explora otro estilo en su voz, más tranquilo y con notas más agudas. En el video promocional, que al parecer tomó como referencia el cuento de Hans Christian Andersen "El soldadito de plomo" se ve al cantante como una figura de cera y vestido como soldado.

GC