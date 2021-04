“Judas y el mesías negro”: la traición que hirió la revolución de los Black Panther

¿Es posible lograr la reivindicación después de una traición? Es parte del planteamiento que ofrece “Judas y el mesías negro” (“Judas and the Black Messiah”), filme con seis nominaciones a los premios Oscar, y que bajo la dirección debut de Shaka King, brinda un thriller histórico y político sobre el nacimiento del partido Black Panther (Panteras negras) que durante la década de los años 60 convocó a una revolución social para defender y salvaguardar los derechos, libertades y vidas de las personas afrodescendientes en Estados Unidos.

La producción llevada a la pantalla por Warner Bros. Pictures se inspira en los hechos reales que envolvieron a Fred Hampton, líder de los Black Panther, quien organizó a su comunidad no solo para hacer frente a las presiones políticas y sociales que rezagaban a los afrodescendientes, sino que desarrolló dinámicas de ayuda y protección a jóvenes y niños en situaciones precarias, de marginación y segregación educativa.

A la par de perfilarse como uno de los filmes favoritos para ganar las estatuillas más codiciadas de los Oscar, “Judas y el mesías negro” ha causado respuestas positivas y empáticas de los espectadores tras su estreno en salas tradicionales y plataformas de streaming, pues el contexto de lucha aunado a la fuerza que retomó el movimiento Black Lives Matter, a raíz del asesinato de George Floyd, incrementó los diálogos sociales sobre las desigualdades, discriminación y abuso de poder de las que son víctimas las comunidades vulnerables por parte de las instituciones gubernamentales y policiacas.

En su ópera prima como director de largometraje, Shaka King explora un lenguaje cinematográfico peculiar en el que recrea el ambiente, aspiraciones y contextos que se vivieron desde Chicago a mediados de la década de 1960 y en el que se detonaron persecuciones, redadas y asesinatos directos hacia la comunidad afrodescendiente y en particular hacia los integrantes de Black Panther.

La película es una idea original de King y Will Berson, quienes escribieron el guion a partir de la historia que Kenny & Keith Lucas, con la producción de Ryan Coogler (“Pantera Negra”, “Creed”) y Charles D. King. En tanto que Sean Bobbitt (“12 años de esclavitud”) estuvo a cargo de la fotografía, Sam Lisenco en el diseño de producción, y en el vestuario la responsabilidad fue de Charlese Antoinette Jones.

¿Cuál es la narrativa?

El director Shaka King presenta al joven entusiasta Fred Hampton, activista que rápidamente ganó popularidad al ser presidente del partido Black Panther en Illinois, pero que a la vez llamó la atención de las fuerzas policiacas de Chicago, en especial del FBI, que consideraban que el reciente movimiento por los derechos afrodescendientes representaba un peligro para los intereses políticos de la época, lo que llevó a la agencia de investigación a establecer estrategias que permitieran desarticular la revolución que se avecinaba entre protestas y convocatorias sociales.

Aquí es donde aparecen el actor Daniel Kaluuya, quien da vida a Fred Hampton, quien alberga en el movimiento a William O’Neal, interpretado por LaKeith Stanfield, quien tras ser detenido por robar un coche, es presionado por el FBI para que se convierta en infiltrado en el partido Black Panther y así obtener de primera mano información sobre los movimientos y acciones que los jóvenes revolucionarios establecían para sublevarse contra la opresión.

En su intento por no ser preso y evitar más conflictos con la policía, William O’Neal accede y logra ganarse la confianza de Fred Hampton asegurándole que lucha por los mismos ideales, pues también es afrodescendiente; sin embargo, entre sus intercambios de información con el agente del FBI Roy Mitchell —interpretado por Jesse Plemons (“Todd Alquist” en “Breaking Bad”)— y recibir dinero a cambio de datos importantes, William detona una trayectoria destinada la traición de su propia comunidad y que poco a poco ocasiona confusiones, asesinatos y la estigmatización de los Black Panther.

Las estrellas

La trama también brinda actuaciones impecables sobre cómo representar la euforia y determinación de los jóvenes, de cómo las comunidades vulnerables y rezagadas logran dar giros a las políticas públicas y diálogo sobre los derechos humanos.

Daniel Kaluuya, quien ha participado en la serie “Black Mirror” de Netflix e interpretó a “W'Kabi” en el filme de “Pantera negra” de Marvel, entre otros proyectos como “Get Out” y “Viudas”, ofrece una actuación que ahora le vale ser nominado a Mejor Actor, por su desempeño como Fred Hampton, pues aunque refleja el entusiasmo y carisma que caracterizó al joven revolucionario hasta su asesinato en 1968, también se luce con un carácter serio y cuidadoso como intelectual y motivador social.

Por su parte, LaKeith Stanfield también logra su nominación individual a Mejor actor de reparto como William O’Neal, responsable de añadir por completo toda la tensión a la trama, pues su dilema moral sobre traicionar o no a la comunidad que lo arropa ciegamente, lleva al espectador al suspenso político, a reflexionar sobre si realmente es posible escapar de la brutalidad y presión de las autoridades policiacas.

Las nominaciones

La cinta “Judas y el mesías negro” está nominada a seis premios Oscar en las categorías de: Mejor película, Mejor actor de reparto (Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield), Mejor cinematografía (Sean Bobbitt), Mejor música original (“Fight For You”, interpretada por H.E.R. y Dernst Emilie II, letra de H.E.R. y Tiara Thomas) y Mejor guion original (Will Berson y Shaka King).