Juanes echa una mirada a su trayectoria en “Esenciales”

La plataforma sonora Deezer informó que el cantautor colombiano Juanes, se ha sumado a la producción original de podcast “Esenciales”, en donde el creador de “La camisa negra” hará un repaso por los momentos más significativos de su trayectoria.

Deezer recordó que Juanes se ha posicionado como un talentoso cantante de pop y rock en español en el panorama internacional y hasta la fecha es el exponente colombiano que ha recibido el mayor número de premios Grammy Latinos en su carrera musical, con un total de 26.

Juan Esteban Aristizábal, mejor conocido como Juanes, afirma que el inicio de su camino artístico estuvo muy vinculado a su familia y amigos. Vivía en una casa ubicada en el centro de Medellín y, junto a sus hermanos, experimentaba con guitarras y escuchaba los clásicos de Gardel, Julio Jaramillo y Los Visconti. El primer concierto al que asistió Juanes como espectador fue uno de este último dúo.

“En el podcast, Juanes no solo recuerda emocionantes vivencias; también recomienda las canciones que han marcado su vida. Es un viaje al pasado del artista con una perspectiva íntima y única, gracias a este formato original y exclusivo de Deezer. Seguiremos creando este tipo de espacios para que los fans de la música en las Américas conozcan todo sobre sus ídolos”, expresó Mauricio Mendoza, Host del podcast “Esenciales”.

El inicio

Aunque la música que ambientaba su hogar era multigénero, Juanes inició su propuesta musical influenciado por el rock, Kiss, Kraken, y la parte de Medellín amante del punk y el metal. Comenzó su carrera en la banda de thrash metal Ekhymosis, y recuerda cómo conoció a Andrés García, el bajista de la misma.

“Empecé a salir a los 15 años, a conocer a otros músicos”, mantiene Juanes, al tiempo que explica que, en aquella época, tenía una guitarra eléctrica cuyo sistema falló. Fue precisamente en la búsqueda de alguien que se la arreglara cuando encontró a García gracias a un amigo en común. Le dije a Andy que me enseñara a tocar la guitarra eléctrica y así fue cómo inició Ekhymosis”, indicó Juanes.

De frente a la industria

Tras 12 años de historia con el grupo, en 1997, Juanes decidió viajar a Estados Unidos buscando un sueño, el de conseguir su primer contrato: “Cuando estaba en Miami, no tenía amigos ni dinero. Fue muy difícil, me fui a Nueva York y me ocurrió algo parecido, por lo que decidí irme a Los Ángeles. En Los Ángeles entendí que me podía quedar un tiempo, me sentí mejor, pero duré más de dos años enviando demos a las disqueras y esperando”.

Fue precisamente en Los Ángeles donde empezó su época dorada. Marusa Reyes, mánager de Caifanes y Jaguares, lo ayudó a conectar con el productor argentino Gustavo Santaolalla en Surco Records y con Manolo Díaz que, en ese entonces, era el presidente de Universal.

“Empecé a conectar con más personas, con otros músicos… y un día me llaman a la habitación del hotel y me dicen que Gustavo Santaolalla quería firmar: ese día cambió mi vida”, recuerda con nostalgia Juanes.

En el 2000, el colombiano lanzó su primer álbum “Fíjate Bien”, inaugurando una nueva época en su carrera musical bajo el nombre de “Juanes”, incursionando en el mundo del rock y el pop. Luego vinieron sus otros lanzamientos. “Un día normal”, el segundo disco del artista (con el que ganó seis premios Grammy Latinos) y “Mi sangre”, su siguiente álbum.

En el 2007 lanzó “La vida es un ratico”, que le otorgó su primer premio Grammy americano: “El nombre de ese álbum viene de una conversación con mi mamá; estaba hablando de algo muy personal y sentimental y mi mamá me da ese consejo: ‘Mijo, no se preocupe, que la vida es un ratico; gócela, aproveche’… y a mí, esa frase, me tocó en el alma”, explicó Juanes en el podcast.

MB